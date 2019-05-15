هام : انطلاق سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2019 الموقع مفتوح

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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هام - انطلاق سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2019 احرار و نظاميين
convocation bem 2019


حدد الولاية
احجز اسم المستخدم والرقم السري
أجب عن السؤال
ثم أنقر على زر "استظهار"
موقع خاص بسحب الاستدعاء الالكتروني في شهادة التعليم المتوسط

ملاحظات :
إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي

إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 30 ماي 2019 كأقصى حد

ملاحظة حول طبع الإستدعاء:
إذا لم تظهر الحروف باللغة العربية، غير المتصفح أو غير وسيط الـpdf
هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 30 ماي 2019.

كما لا يسمح للذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش من استخراج الاستدعاء وإجراء الامتحان حتى تنقضي فترة العقوبة


موقع سحب الإستدعاء


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