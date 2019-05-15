هام : انطلاق سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2019 الموقع مفتوح

احجز اسم المستخدم والرقم السري

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ثم أنقر على زر "استظهار"

موقع خاص بسحب الاستدعاء الالكتروني في شهادة التعليم المتوسط

ملاحظات :

إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي

ملاحظة حول طبع الإستدعاء:

كما لا يسمح للذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش من استخراج الاستدعاء وإجراء الامتحان حتى تنقضي فترة العقوبة