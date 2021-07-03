soufianshow
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نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021
مشاهدة المرفق 137188
ينتظهر خلال ساعات ازيد من 700 ألف مترشح نتائج شهادة التعليم المتوسط فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم نشر النتائج الرسمية
من خلال الموقع بعد ساعات قليلة ، وسيتمكن التلاميذ المترشحون من استخراج ومعرفة نتائجهم .
يمكنكم الإطلاع على النتائج وسحب كشف النقاط من خلال موقع النتائج أسفله :
المصدر
تفضل هنا
لمن أراد الاطلاع على النتيجة يترك تعليق في الاسفل مع رقم التسجيل والرقم السري سنطلعكم على النتائج في تعليقات
مع تحياتي للنجاح والتوفيق للجميع
مشاهدة المرفق 137188
ينتظهر خلال ساعات ازيد من 700 ألف مترشح نتائج شهادة التعليم المتوسط فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم نشر النتائج الرسمية
من خلال الموقع بعد ساعات قليلة ، وسيتمكن التلاميذ المترشحون من استخراج ومعرفة نتائجهم .
يمكنكم الإطلاع على النتائج وسحب كشف النقاط من خلال موقع النتائج أسفله :
المصدر
تفضل هنا
لمن أراد الاطلاع على النتيجة يترك تعليق في الاسفل مع رقم التسجيل والرقم السري سنطلعكم على النتائج في تعليقات
مع تحياتي للنجاح والتوفيق للجميع