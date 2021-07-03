نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021ينتظهر خلال ساعات ازيد من 700 ألف مترشح نتائج شهادة التعليم المتوسط فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم نشر النتائج الرسميةمن خلال الموقع بعد ساعات قليلة ، وسيتمكن التلاميذ المترشحون من استخراج ومعرفة نتائجهم .يمكنكم الإطلاع على النتائج وسحب كشف النقاط من خلال موقع النتائج أسفله :المصدرلمن أراد الاطلاع على النتيجة يترك تعليق في الاسفل مع رقم التسجيل والرقم السري سنطلعكم على النتائج في تعليقاتمع تحياتي للنجاح والتوفيق للجميع​