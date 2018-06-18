





هفوة قاتلة تهدم حصون تونس

​







هدف كين





رغم العرض الدفاعي البطولي لمنتخب تونس، اليوم الاثنين، سقط نسور قرطاج في النهاية (2-1) أمام إنجلترا، بهدف هاري كين القاتل، الذي وضع منتخبه في وصافة المجموعة السابعة، بمونديال 2018.



وعلى العكس من الأداء الدفاعي القوي، افتقد لاعبو تونس للفاعلية الهجومية، ولم ينجحوا على صعيد الهجمات المرتدّة، رغم التقدّم المبالغ فيه من لاعبي إنجلترا، خلال الشوط الثاني، قبل أن ينهار المنتخب العربي، بسبب افتقاد التركيز في اللحظات الأخيرة.



وعلى الجانب الآخر، تمتع المنتخب الإنجليزي بالصبر، والالتزام بالتعليمات الفنية، رغم مرور الوقت، فلم ييأس أو يفقد أعصابه، لينال المكافأة في نهاية الأمر، بانتظار فوز ثان على بنما، الأحد المقبل، قد يؤهله مبكّرا لدور الـ16.

​





واعتمد مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، على طريقة اللعب (4-3-3)، فتواجد معز حسن بين الخشبات الثلاث، خلف ثنائي العمق الدفاعي، صيام بن يوسف وديلان براون.



ولعب علي معلول كظهير أيسر، مقابل ياسين مرياح على الجهة اليمنى، وفي منتصف الملعب تواجد أنيس البدري، مع فرجاني ساسي وإلياس السخيري.



أما خط الهجوم، فعاد إليه وهبي الخزري، بعد غيابه عن المباريات الإعدادية بسبب الإصابة، حيث تواجد إلى جانب نعيم السليتي، ورأس الحربة، فخر الدين بن يوسف.



وكان المنتخب التونسي محظوظا، في بداية المباراة، حيث كاد أن يتلقى أكثر من هدف، لولا تألّق الحارس معز حسن، الذي خرج مصابا، ليدخل مكانه فاروق بن مصطفى.



وسرعان ما تحسّن الأداء التونسي، بعدما قدّم البدري وساسي المساندة اللازمة لزملائهم المدافعين، والأخير قام بدور مهم في مراقبة تحرّكات الإنجليزيين، جيسي لينجارد وديلي ألي.

