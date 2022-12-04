نزهة في البيت .. إنجلترا تُحرج السنغال وتضرب موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي المونديال

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 11,454
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
منتخب إنجلترا لم يواجه صعوبة تذكر في تخطي عقبة السنغال في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم 2022.
حقق منتخب إنجلترا فوزًا مريحًا على منتخب السنغال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد البيت لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.
منتخب إنجلترا كان فيما يشبه النزهة في استاد البيت، حيث لعب بأقل طاقة ممكنة حتى تمكن من إحراز هدفين متأخرين في الشوط الأول، قبل تعزيز النتيجة منتصف الشوط الثاني.
وافتتح جوردان هندرسون أهداف المباراة لصالح "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، بعد تمريرة ذكية من جود بيلينجهام لم يجد قائد ليفربول صعوبة من وضعها في مرمى إدوارد ميندي
جوردان هندرسون (38)
هاري كين (45+3)
بوكايو ساكا (57)
نزهة في البيت .. إنجلترا تُحرج السنغال وتضرب موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي
منتخب إنجلترا لم يواجه صعوبة تذكر في تخطي عقبة السنغال في مباراة دور الستة عشر من كأس العالم 2022.
حقق منتخب إنجلترا فوزًا مريحًا على منتخب السنغال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد البيت لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.
منتخب إنجلترا كان فيما يشبه النزهة في استاد البيت، حيث لعب بأقل طاقة ممكنة حتى تمكن من إحراز هدفين متأخرين في الشوط الأول، قبل تعزيز النتيجة منتصف الشوط الثاني.
وافتتح جوردان هندرسون أهداف المباراة لصالح "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، بعد تمريرة ذكية من جود بيلينجهام لم يجد قائد ليفربول صعوبة من وضعها في مرمى إدوارد ميندي.
وشهدت الدقيقة 45+3 الهدف الإنجليزي الثاني الذي سجله هاري كين، بعد تمريرة من فيل فودين ضربت الدفاع السنغالي، لينفرد قائد توتنهام بمرمى ميندي، ويضع تسديدة قوية مسجلًا هدفه الأول في مونديال قطر.
فيما تكفل بوكايو ساكا بتسجيل الهدف الثالث لمصلحة "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 57 بعد تمريرة من فودين أيضًا، ليقتل المنتخب الإنجليزي المباراة بشكل كامل بعد الهدف الثالث.
ساكا يضيف الهدف الثالث لإنكلترا و الثالث له في البطولة !!!
وضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعدما تأهل "الديوك" في وقت سابق إلى دور الثمانية بعد الفوز على بولندا بنتيجة 3-1
آخر تعديل: