عرض بيع بيع 590 دولار بايونير مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
590 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
562
الإعجابات
138
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

صحا عيدكم كل عام وأنتم بخير

متوفر مبلغ 590 دولار على بايونير للبيع مقابل 106200 دج

سعر البيع 180 دج للدولار

المبلغ يباع كاملا فقط لقلة عدد مرات الارسال ولا داعي لإحراجي بطلب حجز مبالغ مجزأة

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

الرجاء الحجز بجدية

ملاحظة: سيتوفر حوالي 300 أخرى اليومين القادمين بإذن الله وسيتم عرضهم في موضوع جديد

المصدر: صديق

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
527
الإعجابات
1,637
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#7
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
562
الإعجابات
138
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#7
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام بارك الله فيكم

بالنسبة للسعر متبقي 500 دولار فقط وعليه المبلغ المعروض للبيع هو 500 دولار فقط وليس 590 دولار


قال أبو رحاب:
أحجز كامل المبلغ مقابل 103250 دج اذا يساعدك أخي الكريم
الدفع صباح الغد ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
للاسف اخي السعر ما يساعدنيش

يمكن ان احسب سعر 178 دج للمبالغ فوق 800 دولار

قال Ahmed00729:
هل يمكن الارسال الى بايبال?
إضغط للتوسيع...
لا يمكن الارسال الى باي بال الارسال يكون الى بايونير فقط

قال Ahmed00729:
ادا امكن احجزلي 30 دولار
إضغط للتوسيع...
اقل مبلغ للحجز 250 دولار على بايونير فقط وليس باي بال
 
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