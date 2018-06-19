روسيا أول المتأهلين لثمن النهائي ومصر تقترب من الإقصاء !

رهن المنتخب المصري حظوظه في التأهل بعد خسارته سهرة اليوم ...

للمباراة التي لعبها ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى أمام نظيره الروسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،

وسجل أهداف روسيا في هذا اللقاء كل من أحمد فتحي ضد مرماه في الدقيقة 47،

قبل أن يضيف تشيرتشيف ودزيوبا الهدفان الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و62 على التوالي،