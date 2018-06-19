روسيا أول المتأهلين لثمن النهائي ومصر تقترب من الإقصاء !

Salah eddin

Salah eddin

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روسيا أول المتأهلين لثمن النهائي ومصر تقترب من الإقصاء !



رهن المنتخب المصري حظوظه في التأهل بعد خسارته سهرة اليوم ...









للمباراة التي لعبها ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى أمام نظيره الروسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،



وسجل أهداف روسيا في هذا اللقاء كل من أحمد فتحي ضد مرماه في الدقيقة 47،





قبل أن يضيف تشيرتشيف ودزيوبا الهدفان الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و62 على التوالي،





فيما سجل هدف مصر الوحيد في اللقاء اللاعب محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73.



 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
27 جانفي 2016
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السحاب العابر

السحاب العابر

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قال Salah eddin:
حسابيا مزال هناك امل

لكن واقع الاقدام ما شكيتش


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والواقع هو الذي يفصل
لأنه لم يبق حسب ظني إلا نسبة كخيط العنكبوت
 
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