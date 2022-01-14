أخبار و أصداء [الكاميرون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي]

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بات المنتخب الكاميروني المضيف أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي للنسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بفوزه على نظيره الإثيوبي 4 – 1، اليوم الخميس، على ملعب «أوليمبيه» في ياوندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

ويدين منتخب «الأسود غير المروضة» بتأهله إلى قائده، مهاجم النصر السعودي، فانسان أبو بكر صاحب الثنائية الثانية توالياً (53 و55) ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي الذي سجّل هدفين بدوره (8 و67) محولين تخلفهم بهدف لهوتاسا داوا (4).





وهو الفوز الثاني توالياً للكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، بعد الأول على بوركينا فاسو 2 - 1 في المباراة الافتتاحية عندما سجل أبو بكر ثنائية من ركلتي جزاء (40 و45+3) محولاً تخلف منتخب بلاده بهدف مبكر لغوستافو سانغاريه (24).

وعزز أبو بكر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد أربعة أهداف ورفع غلته الدولية إلى 33 هدفاً في 79 مباراة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، منيت إثيوبيا بخسارتها الثانية بعد الأولى صفر - 1 أمام الرأس الأخضر التي تملك فرصة اللحاق بالكاميرون في حال فوزها على بوركينا فاسو لاحقاً على الملعب ذاته.

ووقف المنتخب الإثيوبي نداً أمام أصحاب الأرض وبادلهم الهجمات أغلب فترات الشوط الأول، وكان بإمكانه هز الشباك أكثر من مرة لولا رعونة مهاجميه وتألق حارس مرمى الكاميرون وأياكس أمستردام الهولندي أندريه أونانا.

وتحسن مستوى الكاميرون مطلع الشوط الثاني وبدأته بهجوم ضاغط سجلت عبره هدفين كانا كافيين لتوجيه الضربة القاضية لإثيوبيا.

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