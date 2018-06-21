مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
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ذكر
#1
اعضاء اللمة الكرام
يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 12 ليلا ) الى غاية ليلة غد (12 ليلا )
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على فليكسي 100 دج
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 2
مع اللمة انت ديما رابح رابح
 
آخر تعديل:
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
1,737
النقاط
841
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,408
الإعجابات
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العمر
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ذكر
#5
قال Queen Fati:
على دخولي السريع باينة منيش رابحة ههه
بالتوفيق
إضغط للتوسيع...
لا تدري
يمكن ما يشاركوش وتفوزي انتي
المهم تم احتساب الرد
الفائز لحد الان : queen fati
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#7
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#7
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ماشاء الله ، شكرا على مجهوداتكم المبذولة لتنشيط المنتدى
لكن لدي نصيحة فقط ، ليتك تضيف قيد على المشاركات لتثمر المسابقة بفوائد
لأنو في الأخير ماشي المهم فقط يكون نشاط و زيادة مشاركات المهم يكون العطاء و الافادة
لذا لو أنك تقول أنو المشاركة يجب أن تكون حكمة أو نصيحة أو حتى وسيلة من وسائل تطوير الذات أو معلومة
لا أدري كان مجرد رأي أرجو أن تتقبلوه بصدر رحب ،بالتوفيق للجميع
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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العمر
17
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#8
ارجووو من جميع الاعضاء ان يضعو رد فور قراءة الموضوع لتكون الاجواء تنافسية ميش يستناو لاخر لحظة
والمسابقة ميش محتم تحبس على 12 تقدر تحبس قبل ردو بالكم قادر نوقفها حتى الان
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
1,737
النقاط
841
العمر
17
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بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#9
قال طموحة:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ماشاء الله ، شكرا على مجهوداتكم المبذولة لتنشيط المنتدى
لكن لدي نصيحة فقط ، ليتك تضيف قيد على المشاركات لتثمر المسابقة بفوائد
لأنو في الأخير ماشي المهم فقط يكون نشاط و زيادة مشاركات المهم يكون العطاء و الافادة
لذا لو أنك تقول أنو المشاركة يجب أن تكون حكمة أو نصيحة أو حتى وسيلة من وسائل تطوير الذات أو معلومة
لا أدري كان مجرد رأي أرجو أن تتقبلوه بصدر رحب ،بالتوفيق للجميع
إضغط للتوسيع...
عندك حق اختي
ننفذ طلب الاخت
سجل مشاركتك بحكمة
يعني اي حكمة مكررة او مشكوك فيها تحذف الاجابة
 
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