مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج

رؤوف المستقبل ب
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,408
- الإعجابات
- 1,737
- النقاط
- 841
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
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يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 12 ليلا ) الى غاية ليلة غد (12 ليلا )
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على فليكسي 100 دج
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 2
مع اللمة انت ديما رابح رابح
يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 12 ليلا ) الى غاية ليلة غد (12 ليلا )
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على فليكسي 100 دج
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 2
مع اللمة انت ديما رابح رابح
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