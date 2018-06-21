مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

ماشاء الله ، شكرا على مجهوداتكم المبذولة لتنشيط المنتدى

لكن لدي نصيحة فقط ، ليتك تضيف قيد على المشاركات لتثمر المسابقة بفوائد

لأنو في الأخير ماشي المهم فقط يكون نشاط و زيادة مشاركات المهم يكون العطاء و الافادة

لذا لو أنك تقول أنو المشاركة يجب أن تكون حكمة أو نصيحة أو حتى وسيلة من وسائل تطوير الذات أو معلومة

لا أدري كان مجرد رأي أرجو أن تتقبلوه بصدر رحب ،بالتوفيق للجميع