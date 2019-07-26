مسابقة الرد الاخير ( العدد الثاني ) شارك واربح 100 دج فليكسي

بسم الله الرحمان الرحيم

بمناسبة الخمول الذي يشهده الموقع

اردت ان اعمل مسابفة الرد الاخير 2

المسابقة عبارة عن الشخص الذي سيضع اخر رد فبل 00:00 سيفوز ب فليكسي 100 دج

اذا لاقت المسابقة اهتماما ساعمال اجزاء كثيييرة منها

ارجوووو مشاركتكم

دمتم بود