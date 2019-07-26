مسابقة الرد الاخير ( العدد الثاني ) شارك واربح 100 دج فليكسي

عبد الغفور الجد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جوان 2019
- المشاركات
- 52
- النقاط
- 3
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
بمناسبة الخمول الذي يشهده الموقع
اردت ان اعمل مسابفة الرد الاخير 2
المسابقة عبارة عن الشخص الذي سيضع اخر رد فبل 00:00 سيفوز ب فليكسي 100 دج
اذا لاقت المسابقة اهتماما ساعمال اجزاء كثيييرة منها
ارجوووو مشاركتكم
دمتم بود
بمناسبة الخمول الذي يشهده الموقع
اردت ان اعمل مسابفة الرد الاخير 2
المسابقة عبارة عن الشخص الذي سيضع اخر رد فبل 00:00 سيفوز ب فليكسي 100 دج
اذا لاقت المسابقة اهتماما ساعمال اجزاء كثيييرة منها
ارجوووو مشاركتكم
دمتم بود