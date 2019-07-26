مسابقة الرد الاخير ( العدد الثاني ) شارك واربح 100 دج فليكسي

عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
52
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
بمناسبة الخمول الذي يشهده الموقع
اردت ان اعمل مسابفة الرد الاخير 2
المسابقة عبارة عن الشخص الذي سيضع اخر رد فبل 00:00 سيفوز ب فليكسي 100 دج
اذا لاقت المسابقة اهتماما ساعمال اجزاء كثيييرة منها
ارجوووو مشاركتكم
دمتم بود
 
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