مسابقة الرد الاخير العدد 2 شارك واربح 100 نقطة تميز

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,561
الإعجابات
1,903
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
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الجزء الاول من المسابقة تجدوه هنا :
مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج
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اعضاء اللمة الكرام
يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 15:30 ) الى غاية يوم غد (الساعة 15:30)
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على 100 نقطة تميز
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 3
مع اللمة انت ديما رابح رابح
 
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