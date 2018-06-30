مسابقة الرد الاخير العدد 2 شارك واربح 100 نقطة تميز

فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,561
- الإعجابات
- 1,903
- النقاط
- 891
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
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الجزء الاول من المسابقة تجدوه هنا :
مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج
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اعضاء اللمة الكرام
يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 15:30 ) الى غاية يوم غد (الساعة 15:30)
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على 100 نقطة تميز
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 3
مع اللمة انت ديما رابح رابح
الجزء الاول من المسابقة تجدوه هنا :
مساااابقة الرد الاخير عدد 1 : ادخل ضع رد و ربما تكون الفائز ب 100 دج
●●●●●●●●●●●●●
اعضاء اللمة الكرام
يسعدني مروركم على موضوعي
هذا الموضوع عبارة عن مسابقة
ادخل ضع ردك
و اخر رد هو الفائز
مدة المسابقة :
تبدا من اليوم ( الساعة 15:30 ) الى غاية يوم غد (الساعة 15:30)
جوائز المسابقة :
اخر رد سيحصل على 100 نقطة تميز
ملاحظة : كل واحد عندو الحق في رد واحد فقط
لو لاقت المسابقة تفاعلا راح اضع عدد 3
مع اللمة انت ديما رابح رابح