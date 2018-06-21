عرض مُلغى 1000 دولار PAYONEER مقابل CCP

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
Salaheddin25
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
S

Salaheddin25

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 أفريل 2016
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الإعجابات
95
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#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 1000 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 185 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 185000 دج


مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
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اسم المنتدى

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

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إنضم
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