السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته







متوفّر مبلغ 544 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp



195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)







الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 106080 دج







مصدر الأموال: أعمال حرّة







العمولة: 00%







تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.







والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.