عرض بيع متوفّر مبلغ 544 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
imadom
المبلغ
544 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
I

imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
168
الإعجابات
11
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 544 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)



الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 106080 دج



مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,303
الإعجابات
3,070
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
B

bergad

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
16 أكتوبر 2018
المشاركات
4
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
#3
أخي احجزلي المبلغ كاملا و الدفع اليوم ان شاء الله
 
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