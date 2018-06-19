نتائج المسابقة الثقافية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 2018 نُكهة خاصّة هذا العام ...
فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:
المسابقة الثقافية الرمضانية
التي أسعدنا فيها تواجدكم الرائع وحضوركم المميز، نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من المقبولين بشهره الكريم هذا وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم
قدّمتم الأجوبة وتابعتم بجديّة،عشنا معكم أجواء المسابقة التي
شارك فيها الكثير من الأعضاء والعضوات على مدار 20 يوما من شهر رمضان بمعدل سؤالين كل يوم .
حان القطاف اليوم ..ليأ خذ كل مجتهد نصيبه ..
باسمي وباسم الطاقم الاداري للمة اهنئ متسابقينا الكرام بهذا التألق والتميزالذي لايرقى إليه الا من إعتاد بلوغ أعلى مراتب الرقى
يسرنا أن نزف صادق التبريكات إلى اعضائنا المشاركين في المسابقة الرمضانية الكبرى،لان مشاركتهم تنم عن جوهر سليم مملوء بحب الخير ،ودرب مستقيم ،وتفكير صائب،فبمشاركتهم القيمة يعملون على نشر وفهم المعلومة بطريقة غير مباشرة.
القسم الأول:
حسب الاجابات على كامل الاسئلة + الصحيحة + متابعة يومية + توضيح الاجوبة وتنسيقها.
المركز الاول :
@عقــ اللمه ــيد
يتحصل على وسام +500 نقطة شرفية +2500 دج
المركز الثاني :
@yaso ياسمين
تتحصل على وسام+350 نقطة شرفية +1500 دج
المركز الثالث:
@[U]*amani*[/U]
تتحصل على وسام+250 نقطة شرفية+1000 دج
القسم الثاني :
فئة الاعضاء الذين اكملوا المسابقة لكن اجوبتهم فيها الخاطئة اوليست مرتبة:
@theking
@عآشقة الجنـة
@السحاب العابر
@choayb1987
@بشرى ملاك
@heba biba
@هدوء المطر
@faith8
@زينب تانيشا
@جليلوس
@@HAMZA USMA
@ناصر dz
يتحصلون على وسام + 100 نقطة شرفية
القسم الثالث :
فئة الأعضاء الذين لم يبدأو المسابقة منذ البداية أو لم يكملوا :
@رؤوف المستقبل ب
@وحي القلم
@البدر المشرق
@طيور السلام
@boutheina beto
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
لجنة التحكيم :
@الامين محمد
@أم ياسمينdz
@4algeria.com
@Fethi.dz
ملاحظة:
الأوسمة ستوزع قريبا بعد اعادة الايستايل الاخضر للمة
في الرد الموالي الاجوبة النموذجية للمسابقة
حسب الاجابات على كامل الاسئلة + الصحيحة + متابعة يومية + توضيح الاجوبة وتنسيقها.
المركز الاول :
@عقــ اللمه ــيد
يتحصل على وسام +500 نقطة شرفية +2500 دج
المركز الثاني :
@yaso ياسمين
تتحصل على وسام+350 نقطة شرفية +1500 دج
المركز الثالث:
@[U]*amani*[/U]
تتحصل على وسام+250 نقطة شرفية+1000 دج
القسم الثاني :
فئة الاعضاء الذين اكملوا المسابقة لكن اجوبتهم فيها الخاطئة اوليست مرتبة:
@theking
@عآشقة الجنـة
@السحاب العابر
@choayb1987
@بشرى ملاك
@heba biba
@هدوء المطر
@faith8
@زينب تانيشا
@جليلوس
@@HAMZA USMA
@ناصر dz
يتحصلون على وسام + 100 نقطة شرفية
القسم الثالث :
فئة الأعضاء الذين لم يبدأو المسابقة منذ البداية أو لم يكملوا :
@رؤوف المستقبل ب
@وحي القلم
@البدر المشرق
@طيور السلام
@boutheina beto
يتحصلون على 50 نقطة شرفية
لجنة التحكيم :
@الامين محمد
@أم ياسمينdz
@4algeria.com
@Fethi.dz
ملاحظة:
الأوسمة ستوزع قريبا بعد اعادة الايستايل الاخضر للمة
في الرد الموالي الاجوبة النموذجية للمسابقة