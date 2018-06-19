نتائج المسابقة الثقافية

اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة حللتم اهلا ونزلتم سهلا



فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:

المسابقة الثقافية الرمضانية فقد كان لرمضان اللمة 2018 نُكهة خاصّة هذا العام ...فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:

التي أسعدنا فيها تواجدكم الرائع وحضوركم المميز، نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من المقبولين بشهره الكريم هذا وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم

قدّمتم الأجوبة وتابعتم بجديّة،عشنا معكم أجواء المسابقة التي

شارك فيها الكثير من الأعضاء والعضوات على مدار 20 يوما من شهر رمضان بمعدل سؤالين كل يوم .

باسمي وباسم الطاقم الاداري للمة اهنئ متسابقينا الكرام بهذا التألق والتميزالذي لايرقى إليه الا من إعتاد بلوغ أعلى مراتب الرقى

يسرنا أن نزف صادق التبريكات إلى اعضائنا المشاركين في المسابقة الرمضانية الكبرى،لان مشاركتهم تنم عن جوهر سليم مملوء بحب الخير ،ودرب مستقيم ،وتفكير صائب،فبمشاركتهم القيمة يعملون على نشر وفهم المعلومة بطريقة غير مباشرة.

حان القطاف اليوم ..ليأ خذ كل مجتهد نصيبه ..