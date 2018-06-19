نتائج المسابقة الثقافية

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,712
الإعجابات
60,334
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1



اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة الحبيبة حللتم اهلا ونزلتم سهلا
فقد كان لرمضان اللمة 2018 نُكهة خاصّة هذا العام ...
فقد جمعتنا وإيّاكم مسابقة مشوّقة باسم:
المسابقة الثقافية الرمضانية

التي أسعدنا فيها تواجدكم الرائع وحضوركم المميز، نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من المقبولين بشهره الكريم هذا وأن يعيده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ويمنحنا فيه سعادة الدارين، وتقبل الله صيامكم
قدّمتم الأجوبة وتابعتم بجديّة،عشنا معكم أجواء المسابقة التي
شارك فيها الكثير من الأعضاء والعضوات على مدار 20 يوما من شهر رمضان بمعدل سؤالين كل يوم .


حان القطاف اليوم ..ليأ خذ كل مجتهد نصيبه ..

باسمي وباسم الطاقم الاداري للمة اهنئ متسابقينا الكرام بهذا التألق والتميزالذي لايرقى إليه الا من إعتاد بلوغ أعلى مراتب الرقى
يسرنا أن نزف صادق التبريكات إلى اعضائنا المشاركين في المسابقة الرمضانية الكبرى،لان مشاركتهم تنم عن جوهر سليم مملوء بحب الخير ،ودرب مستقيم ،وتفكير صائب،فبمشاركتهم القيمة يعملون على نشر وفهم المعلومة بطريقة غير مباشرة.
فمبارك لجميع الفائزين .وحظّ أوفر للبقية في المرّات القادمة




القسم الأول:

حسب الاجابات على كامل الاسئلة + الصحيحة + متابعة يومية + توضيح الاجوبة وتنسيقها.

المركز الاول :
@عقــ اللمه ــيد
يتحصل على وسام +500 نقطة شرفية +2500 دج




المركز الثاني :
@yaso ياسمين
تتحصل على وسام+350 نقطة شرفية +1500 دج


المركز الثالث:
@[U]*amani*[/U]

تتحصل على وسام+250 نقطة شرفية+1000 دج



القسم الثاني :
فئة الاعضاء الذين اكملوا المسابقة لكن اجوبتهم فيها الخاطئة اوليست مرتبة:

@theking
@عآشقة الجنـة
@السحاب العابر
@choayb1987
@بشرى ملاك
@heba biba
@هدوء المطر
@faith8
@زينب تانيشا
@جليلوس
@@HAMZA USMA
@ناصر dz
يتحصلون على وسام + 100 نقطة شرفية

القسم الثالث :

فئة الأعضاء الذين لم يبدأو المسابقة منذ البداية أو لم يكملوا :

@رؤوف المستقبل ب
@وحي القلم
@البدر المشرق
@طيور السلام
@boutheina beto

يتحصلون على 50 نقطة شرفية



لجنة التحكيم :


@الامين محمد
@أم ياسمينdz
@4algeria.com
@Fethi.dz


ملاحظة:

الأوسمة ستوزع قريبا بعد اعادة الايستايل الاخضر للمة

في الرد الموالي الاجوبة النموذجية للمسابقة​
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
516
الإعجابات
1,607
النقاط
51
الجنس
ذكر
#4
الحمد لله الذي قدرنا الله على انهاء كل فعاليات الاقسام الرياضية
و هذا ما تعودت عليه اللمة في سابق السنوات
نشاط من اعضائها و تكتل لروادها و جهود لمشرفيها
*-*-*-*-*
نبارك للفائزين بالمراكز الأولى
و نشكر كل الروابد و المشرفين و المشاركين على التفاعل
كما لا ننسى جميع الاخوة الذين سهرو على انجاح هذه الفعاليات
و على رأسهم الأخ @Fethi.dz على وقوفه بكل امكانياته
و الاخت @أم ياسمين التي لعبت كل الأدوار و في كل المستويات و ساعدت الجميع و تعبت كثيرا للتخطيط و المراقبة و المتابقة للمسابقات

اللمة عادت و هذه فقط البداية و متجهين بقاطرة اللمة للأمام
تحياتي للجميع
نتمنى لكم مزيد من التألق في قادم الأيام
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
16,890
الإعجابات
1,117
النقاط
736
الإقامة
الغرب
الجنس
ذكر
#5
:eek::oops::oops::oops::oops:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
--اولا لا يسعني التعبير عن فخري و اعتزازي بانتمائي لصرح جميل صرح ثقافي علمي ترفيهي مميز على مستوى الشبكة العنكبوتية.و هذا بعد جهد جهيد من مدير و طاقم اداري و مرشرفين اقل ما يقال عنه رائع على كل الأصعدة..كما اريد ان انوه اني عدة للمنتى في شهر رمضان ليس لمجرد المشاركة صراحة و انما لتواجد فيه حتى أكون جزءا منه على المدى البعيد.
اوجه شكري و تقديري لكل مدير،مراقب،مراقبة، مشرف مشرفة كل بإسمه،و كل عضو من الأعضاء الاعزاء.
--مبارك للفائزين كل باسمه و شكرا لكل مشارك و منشط للمساباقات الثقافية و الترفيهية.
--لا أخفيكم و بكا تواضع اني ملأت حقيبتي و ازداد زادي مع كل دقيقة اتحول بها بين ثنايا المنتدى..ربما نعم انا قليل النشاط و الردود..لكن كثير القراءة هنا.
.فشكرا لكم و بارك الله فيكم و فيما تحبون و جزاكم الله كل خير.
 
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