مساعدة في تصميم أوسمة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد تلبية طلب الادارة للاعضاء
واعادة الاوسمة من جديد
@Fethi.dz
@4algeria.com
سنقوم باعادة تركيب بعض الاوسمة من جديد
وايضا نتمنى من المصممين ان يساعدوننا في تصميم اوسمة جديدة
لتركيبها في لوحة الاوسمة
-الرجاء عدم استعمال ذوات الارواح اثناء التصميم
نحتاج :
-وسام ابن اللمة
-وسام كبار الشخصيات
////////////////
أوسمة تخص منتدى عالم المرأة:
-وسام ملكة اللمة
-وسام أميرة اللمة
-وسام الحضور المميز منتدى عالم المرأة
///////////////////
-وسام ترقية للاشراف
-وسام شكر وعرفان
-وسام أوفياء المنتدى
-وسام التصميم
-وسام فريق التعليم
-وسام فريق المسابقات
-وسام فريق العطاء والتعاون
-وسام فريق الطبخ
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@طائر الخير
@لؤلؤة قسنطينة
@[U]Skor m@k[/U]
بعد تلبية طلب الادارة للاعضاء
واعادة الاوسمة من جديد
@Fethi.dz
@4algeria.com
سنقوم باعادة تركيب بعض الاوسمة من جديد
وايضا نتمنى من المصممين ان يساعدوننا في تصميم اوسمة جديدة
لتركيبها في لوحة الاوسمة
-الرجاء عدم استعمال ذوات الارواح اثناء التصميم
نحتاج :
-وسام ابن اللمة
-وسام كبار الشخصيات
////////////////
أوسمة تخص منتدى عالم المرأة:
-وسام ملكة اللمة
-وسام أميرة اللمة
-وسام الحضور المميز منتدى عالم المرأة
///////////////////
-وسام ترقية للاشراف
-وسام شكر وعرفان
-وسام أوفياء المنتدى
-وسام التصميم
-وسام فريق التعليم
-وسام فريق المسابقات
-وسام فريق العطاء والتعاون
-وسام فريق الطبخ
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@طائر الخير
@لؤلؤة قسنطينة
@[U]Skor m@k[/U]
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