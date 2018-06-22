مساعدة في تصميم أوسمة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,727
الإعجابات
60,388
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد تلبية طلب الادارة للاعضاء
واعادة الاوسمة من جديد
@Fethi.dz
@4algeria.com

سنقوم باعادة تركيب بعض الاوسمة من جديد

وايضا نتمنى من المصممين ان يساعدوننا في تصميم اوسمة جديدة
لتركيبها في لوحة الاوسمة



-الرجاء عدم استعمال ذوات الارواح اثناء التصميم



نحتاج :

-وسام ابن اللمة
-وسام كبار الشخصيات
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أوسمة تخص منتدى عالم المرأة:
-وسام ملكة اللمة
-وسام أميرة اللمة
-وسام الحضور المميز منتدى عالم المرأة

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-وسام ترقية للاشراف
-وسام شكر وعرفان
-وسام أوفياء المنتدى
-وسام التصميم
-وسام فريق التعليم
-وسام فريق المسابقات
-وسام فريق العطاء والتعاون
-وسام فريق الطبخ


@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@طائر الخير
@لؤلؤة قسنطينة
@[U]Skor m@k[/U]

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
547
الإعجابات
1,676
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
ملاحظة
الأوسمة عادت من جديد
الأوسمة القديمة تم التخلي عنها و سنتكلف بإعادة البعض منها لأصحابها بعد تصميمها من طرف الاخوة المصممين
شكرا لكم
 
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