قائمة ترشيحات أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء
اللمة بعد (13) سنة من المجهودات المشتركة تضرب لكم موعدا جديدا
مع أوسكار اللمة الجزائرية لسنة
2018
مثلما تعودنا اخر كل سنة نقيم هذا الأوسكار السنوي تكريما لمجهودات أعضاءنا الكرام خلال سنة كاملة من العطاء والتميّز
أعضاء قدّموا أفضل مالديهم من أجل التقدم والرّقي بهذا الصرح العالي .
- جميع الأعضاء دون استثناء يستحقون التكريم لأن كل عضو يكمل الآخر ويكملنا ونكمله -
لكن التكريم سيخص الأكثر عطاء وسيكون بمثابة تحفيز للآخرين قد يمكننا من رؤية
مجهودات مميزة وظهور عناصر جديدة تبرز في الساحة اللماوية .
وبدون إطالة سيكون التكريم بترشيح أسماء لنيل أوسمة الأوسكار ويكون كالآتي:
- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2018 )
- أفضل عضو شرفي
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )
فئة المشرفين :
فئة المشرفات :
- أفضل مراقب:
- أفضل موهبة
- أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
- أفضل عضو:
@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz
@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
-أفضل عضوة :
@ربي اغفرلي
@خووخه
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@ماغيكاي تشان
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba
- أفضل عضو شرفي
@لاريمان
@فريد أبوفيصل
@آمِيْرَتُه
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
@أشرقت نفسي
@@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
@The tank
@البحر الهادي
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية2018)
@ضآحكة مستبشرة
@Yasmina.yaso
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
فئة المشرفين :
@عقــ اللمه ــيد
@Skor m@k
@جليلوس
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )
فئة المشرفين :
فئة المشرفات :
- أفضل مراقب:
- أفضل موهبة
- أفضل موضوع
وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:
- أفضل عضو:
@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz
@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
-أفضل عضوة :
@ربي اغفرلي
@خووخه
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@ماغيكاي تشان
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba
- أفضل عضو شرفي
@لاريمان
@فريد أبوفيصل
@آمِيْرَتُه
-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
@أشرقت نفسي
@@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
@The tank
@البحر الهادي
- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية2018)
@ضآحكة مستبشرة
@Yasmina.yaso
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
فئة المشرفين :
@عقــ اللمه ــيد
@Skor m@k
@جليلوس
فئة المشرفات :
@زهور الأمل
@أشــواق 19
@بشرى ملاك
@دعاء الجنات
@همس الوُرود
@أم منيــــــر
@faith8
- أفضل مراقب
@الامين محمد
@Ma$Ter
-- المواهب المرشحة --
في فن الرسم لدينا :
رسم جديد " المرأة المسنة "
@فريد أبوفيصل
رسم اليد والقدم
Soumia hadj mohammed@
رسم جديد " المرأة المسنة "
@فريد أبوفيصل
رسم اليد والقدم
Soumia hadj mohammed@
لوحات جودا الجميلة
@جودا الجميلة
رسم إمرأة بالقلم الرصاص
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@Madjda@
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حَوش جدّتي العتيق ^_^
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رحلتنا اليوم.. البحر
@آمال بكر
جولة بين أحضان الاخضرار ~بكمرتي~ الجزء الثاني ^^
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تطبيقي لطلاء (leopard)
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@Oum Loukmane
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@سكون الفجر
@وحي القلم
صدور باكافيار روعه
@Oum Loukmane
علبة مناديل ورقية من الكروشيه
@سكون الفجر
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menu بسكري ^^ آخر أعمالي في مجال التصميم والإشهار
@بنت الـ25
Design 3D
@barbe blanche
في فن المونتاج لدينا :
هل يكفي ؟
@ابتهال عبدالله
مناظر صحراوية
@Nacer Eddine 2012
في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا :
لا شيء اكتمل
@الصحافية الساخرة
يوما مضى.. وللأبد
@زهور الشوق
عندما تستيقظ الذكرى !
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الإثبات في الزواج ......حق أي منها
@ليليا مرام
يتحصل الفائزون على أوسمة الاوسكار +1000 نقطة شرفية
+ يتحصل كل المرشحين على وسام .+300 نقطة شرفية .
هذا وسيتم الإعلان عن الفائزين بالأوسكار السنوي في
01 جانفي 2019
( كونوا في الموعد )
- إدارة منتدى اللمة الجزائرية -
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