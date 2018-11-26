قائمة ترشيحات أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018

بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

اللمة بعد (13) سنة من المجهودات المشتركة تضرب لكم موعدا جديدا

مع أوسكار اللمة الجزائرية لسنة

2018

مثلما تعودنا اخر كل سنة نقيم هذا الأوسكار السنوي تكريما لمجهودات أعضاءنا الكرام خلال سنة كاملة من العطاء والتميّز

أعضاء قدّموا أفضل مالديهم من أجل التقدم والرّقي بهذا الصرح العالي .

- جميع الأعضاء دون استثناء يستحقون التكريم لأن كل عضو يكمل الآخر ويكملنا ونكمله -

لكن التكريم سيخص الأكثر عطاء وسيكون بمثابة تحفيز للآخرين قد يمكننا من رؤية

مجهودات مميزة وظهور عناصر جديدة تبرز في الساحة اللماوية .

وبدون إطالة سيكون التكريم بترشيح أسماء لنيل أوسمة الأوسكار ويكون كالآتي:

- أفضل عضو/ة

( سجل قبل أو في بداية سنة 2018 )