قائمة ترشيحات أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,997
الإعجابات
63,883
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء
اللمة بعد (13) سنة من المجهودات المشتركة تضرب لكم موعدا جديدا
مع أوسكار اللمة الجزائرية لسنة
2018


مثلما تعودنا اخر كل سنة نقيم هذا الأوسكار السنوي تكريما لمجهودات أعضاءنا الكرام خلال سنة كاملة من العطاء والتميّز
أعضاء قدّموا أفضل مالديهم من أجل التقدم والرّقي بهذا الصرح العالي .
- جميع الأعضاء دون استثناء يستحقون التكريم لأن كل عضو يكمل الآخر ويكملنا ونكمله -
لكن التكريم سيخص الأكثر عطاء وسيكون بمثابة تحفيز للآخرين قد يمكننا من رؤية
مجهودات مميزة وظهور عناصر جديدة تبرز في الساحة اللماوية .

وبدون إطالة سيكون التكريم بترشيح أسماء لنيل أوسمة الأوسكار ويكون كالآتي:


- أفضل عضو/ة
(سجل قبل أو في بداية سنة 2018 )

- أفضل عضو شرفي

-أفضل عضو في منتدى مشكلتي

- أفضل مشرف
(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)


- أفضل مشرفة
(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)


- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
(انضم حديثا أو قديما إلى الطاقم )

فئة المشرفين :

فئة المشرفات :

- أفضل مراقب:

- أفضل موهبة

- أفضل موضوع


وسيتم فيما يلي ذكر المرشحين لنيل هذه الجوائز الخاصة بهذا الأوسكار اللماوي:

- أفضل عضو:


@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz
@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
-أفضل عضوة :

@ربي اغفرلي
@خووخه
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@ماغيكاي تشان
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba

- أفضل عضو شرفي
@لاريمان
@فريد أبوفيصل
@آمِيْرَتُه

-أفضل عضو في منتدى مشكلتي
@أشرقت نفسي
@@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
- أفضل مشرف

(انضم إلى الطاقم قبل أو في بداية 2018)
@The tank
@البحر الهادي

- أفضل مشرفة

(انضمت إلى الطاقم قبل أو في بداية2018)
@ضآحكة مستبشرة
@Yasmina.yaso
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة



- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

فئة المشرفين :

@عقــ اللمه ــيد
@Skor m@k
@جليلوس












-- المواضيع المرشحة --

من منتدى النقاش لدينا :

بسبب غلاء المهر والعنوسة قد يلجأ الشباب والفتياة للزواج من عالم الجن
@zagane


من منتدى واش راك تهدر لدينا :

سلسلة / ناس ملاح City / بجميع أعدادها
@Salah eddin

من المنتدى العام لدينا :

كن رجلا ولا تكن ذكر .*رسائل من القلب♥ الى القلب ♥
@البدر المشرق

من منتدى الحياة الزوجية لدينا :

الإثبات في الزواج ......حق أي منها
@ليليا مرام


يتحصل الفائزون على أوسمة الاوسكار +1000 نقطة شرفية

+ يتحصل كل المرشحين على وسام .+300 نقطة شرفية .


هذا وسيتم الإعلان عن الفائزين بالأوسكار السنوي في

01 جانفي 2019

( كونوا في الموعد )


- إدارة منتدى اللمة الجزائرية -




 
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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,783
الإعجابات
13,314
النقاط
981
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
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