





رقم الجزائر يفضح عقم العرب في روسيا



















كشفت نهائيات كأس العالم الجارية حاليا بروسيا، عن إصابة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة بعقم تهديفي.







وعلى الرغم من أن المنتخبات العربية، قدمت أداء مشرفا في بعض المباريات، إلا أنها وجدت صعوبة في الوصول إلى شباك المنافسين، حيث اكتفت بتسجيل هدفين فقط حتى الآن.







وسجل المنتخب الجزائري وحده في مونديال البرازيل سبعة أهداف، بينما تلقت شباكه نفس العدد في 4 مباريات، وأقصي من الدور الثاني بصعوبة أمام بطل العالم ألمانيا. ​





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وفاز المحاربون آنذاك على كوريا الجنوبية (4-2)، وتعادلوا أمام روسيا (1-1)، وانهزموا أمام بلجيكا (2-1) وألمانيا (2-1).







وجاء هدفي العرب في النسخة الحالية عن طريق منتخبي مصر وتونس، من ركلتي جزاء، بينما لم يتمكن المنتخب المغربي وكذلك شقيقه السعودي من الوصول إلى شباك المنافسين.







ويأمل المشجعون العرب، في أن تتحرك الآلة الهجومية للمنتخبات فيما تبقى من مشوارها في المونديال، في ظل تأكد خروج مصر والسعودية والمغرب من الدور الأول، ويبقى الأمل في تأهل نسور قرطاج للدور التالي.





وغابت الجزائر عن مونديال روسيا، بعد أن شاركت في النسختين السابقتين بجنوب أفريقيا والبرازيل على التوالي.

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