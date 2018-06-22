البرازيل تنجو من فخ كوستاريكا في آخر دقيقة

Salah eddin

Salah eddin

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البرازيل تنجو من فخ كوستاريكا في آخر دقيقة


حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على كوستاريكا بنتيجة 2-0 ..












في لقاء شهد تألق كايلور نافاس الذي أنقذ منتخب بلاده أكثر من مرة قبل أن يسقط في أول دقيقة من الوقت بدل الضائع بعد أن نجح كوتينيو في فك عقدة البرازيل،



قبل أن يضيف نايمار الهدف الثاني في (د90+7)، وهو الذي حرم من ركلة جزاء بعد أن أعلنها له الحكم قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أن شاهد الإعادة مستعينا بتقنية VAR.




وشهدت المباراة سيطرة شبه كلية للبرازيل لكن دون أي نجاعة في وقت اعتمد فيه لاعبو كوستاريكا على الهجمات المرتدة في محاولة لمخادعة أليسون والفوز بنقاط المباراة،



لكن حدث العكس وتمكن البرازيل من إضافة 3 نقاط ثمينة على رأس المجموعة الخامسة، في وقت يستقر كوستاريكا في المركز الأخير من دون نقاط.





 
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