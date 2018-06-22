تصريحات غريبة من سيسك فابريغاس عن رونالدو !

قلل سيسك فابريغاس، لاعب نادي تشيلسي الذي يعمل حاليا كمحلل لقنوات ''بي بي سي'' البريطانية من قيمة الإنجاز الذي صنعه كريستيانو رونالدو إلى حد الآن مع منتخب بلاده البرتغال بتسجيله لأربعة أهداف كاملة وتحطيمه رقما قياسيا جديدا جعله أفضل هداف أوروبي دوليا.

قلل سيسك فابريغاس، لاعب نادي تشيلسي الذي يعمل حاليا كمحلل لقنوات ''بي بي سي'' البريطانية من قيمة الإنجاز الذي صنعه كريستيانو رونالدو إلى حد الآن مع منتخب بلاده البرتغال بتسجيله لأربعة أهداف كاملة وتحطيمه رقما قياسيا جديدا جعله أفضل هداف أوروبي دوليا.

ورغم الوجه الرائع لـ الدون خلال أول مباراتين مع البرتغال، إلا أن لاعب برشلونة السابق أكد أنه لا يجب تضخيم ما قم به،

بما أن جميع أهدافه جاءت من كرات ثابتة على حد قوله، كما أنه لم يبد إعجابه بمنتخب البرتغال وأكد أنه لم يظهر

الكثير خلال هذه البطولة إلى حد الآن واستفاد فقط من فعاليته في الكرات الثابتة لا غير.



وفي الوقت الذي لم يعترف فيه فابريغاس بقدرات رونالدو، فإنه بحث عن أعذار لاخفاق ميسي مع المنتخب الأرجنتيني

واقترابه من الاقصاء بعد الخسارة المدوية المسجلة أمام كرواتيا،

حيث أكد فابريغاس بأن ميسي لا يتحمل مسؤولية ما يحدث لأنه يلعب لصالح منتخب محطم تماما

ولا يملك لاعبين في المستوى حتى يساندوه ويساعدونه على تقديم أفضل ما لديه.







