كريستيانو رونالدو يتلقى دعما كتالونيا

نال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، دعمًا معنويًا من أحد لاعبي فريق برشلونة الغريم التقليدي للنادي الملكي.



وتعرض رونالدو لانتقادات عديدة طوال الفترة الأخيرة، رغم تتويجه مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.



ودافع نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة ومنتخب البرتغال عن نجم ريال مدريد، قائلاً في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "رونالدو لا يسجل كثيرًا في الليجا، ولكنه يصنع الأهداف، كما أنه سجل في دوري أبطال أوروبا".





وأضاف سيميدو: "لا يتحمل رونالدو المسؤولية بمفرده، بل رأيي أن فريق ريال مدريد بشكل عام ليس في أفضل حال، ومن الواضح أن ذلك أثر عليه، فهو لا يحصل على كرات كثيرة من زملائه، كما أنهم لا يخلقون فرصًا عديدة".



وتابع: "إنه لاعب عظيم ويعطي كل ما يملك على أرضية الملعب، أشعر أنني محظوظ؛ لأني ألعب مع ميسي ورونالدو، لم يحظ عديدٌ من اللاعبين بهذه الفرصة".



وواصل: "أن تلعب بجوار أفضل لاعبين في الوقت الحالي، فإن ذلك يشعرك بالفخر، فقط أنا وأندريه جوميز نتمتع بذلك، نحن متميزان، دون شك، من الرائع أن نلعب بجوار الأفضل".



وأتم مدافع برشلونة: "بصراحة، من السهل أن تلعب معهما، فهما حاسمين وغير عاديين، فالأرقام تقول كل شيء، هما مختلفان، أمرر الكرة لهما، وأثق أنهما سيتخذان القرار الصحيح".



ويتصدر رونالدو، لائحة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بتسجيل 9 أهداف، بينما سجل 4 أهداف فقط بعد مرور 15 جولة من المسابقة.​