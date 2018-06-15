

رونالدو يواصل تحقيق الأرقام الاستثنائية في أول مباراة له من المونديال





ترك كريستيانو رونالدو بصمة واضحة في أول مباراة له في النسخة الحالية من كأس العالم حين واجه رفقة منتخب بلاده البرتغال، إسبانيا في أول جولة من دور المجموعات...

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حيث تمكن نجم ريال مدريد من تسجيل ثلاثية تاريخية في شباك ''لاروخا'' وأنقذ منتخب بلاده من خسارة بعد تقدم إسبانيا في النتيجة إلى غاية آخر الدقائق.



وجاء الهدف الأول لـ كريستيانو، عن طريقة ركلة جزاء صفرها الحكم الإيطالي جيان لوكا روكي في الدقيقة الرابعة، وهي ثاني أسرع ركلة جزاء تسجل في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد تلك التي سجلها روبين فان بيرسي في شباك البرازيل في كأس العالم الماضية في الدقيقة الثالثة.

من جهة أخرى، بات ''الدون'' رابع لاعب يتمكن من التسجيل في أربع نسخ منفصلة من نهائيات كأس العالم لينضم إلى كل من بيلي، كلوزه وسيلر، حيث سبق له تسجيل هدف واحد في نسخ (2006، 2010 و2014) قبل أن يسجل ثلاثية في أول مباراة من النسخة الحالي.