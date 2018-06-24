العويران يطالب بتأجيل عقاب المنتخب السعودي

طالب سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق، بمحاسبة المقصرين من لاعبي "الأخضر"، بعد الانتهاء من كأس العالم، مطالبًا بالظهور الجيد أمام المنتخب المصري، بعد غد الاثنين.

وقال العويران، في تصريحات متلفزة: "مباراة روسيا كانت صدمة أربكت المنتخب.. اللاعبون ظهروا بشكل أفضل في الوديات، لكن مع بداية المونديال اختلف الأمر".

وأضاف: "لم نر عرضيات الشهراني والبريك، كما يفعلان مع الهلال، وكذلك قلبا الدفاع كانا بعيدين عن بعضهما، وصناعة اللعب ضعيفة، وظهر المنتخب بشكل غير مناسب، رغم الاستعداد الجيد والمعسكرات على أعلى مستوى، وما حدث درس للأجيال المقبلة".

وتابع: "هناك دعم كبير لهذا المنتخب، وكل شيء متوفر، ولا بد على الأقل أن نخرج بصورة مشرفة أمام مصر، ونترك الحساب لما بعد كأس العالم، وأي لاعب كان مقصرًا لا بد أن يُحاسب، لأن ما دُفع كان كثيرًا".

وأبدى نجم المنتخب السعودي، في مونديالي 1994 و1998، استغرابه ممن برأ عبد الله المعيوف، من المساهمة في خماسية روسيا، معتبرًا أن حارس الأخضر، يُسأل عن الهدفين الأول والأخير، في تلك المباراة، على الأقل.