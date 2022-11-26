المنتخب السعودي ضد بولندا.. الأخضر يفرط في التأهل المباشر بهزيمة محبطة

هزيمة محبطة تعرض لها المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين نظيفين في مباراة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.





هدف المباراة الوحيد أتى عن طريق لاعب نابولي بيوتر زيلينسكي الذي استغل تخبطًا في دفاع الأخضر واستقبل تمريرة عرضية أودعها سقف مرمى محمد العويس بقوة شديدة في الدقيقة 39 من عمر المباراة.



إلا أن الأخضر السعودي لاحت له فرصة في منتهى الخطورة للتسجيل من خلال ركلة جزاء انبرى لها سالم الدوسري، ليهدرها أمام حارس يوفنتوس فويتشيك تشيزني ويتابعها فراس البريكان بغرابة أعلى المرمى



في الشوط الثاني واصل السعوديون محاولات الضغط على الدفاعات البولندية للتسجيل، لكن لم يفلح رجال المدرب هيرفي رينارد في هز شباك تشيزني.



إلى أن أطلق هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة على السعوديين بهدف ثانٍ في الدقيقة 82 افتتح به سجله التهديفي في المونديال وأحبط الأخضر تمامًا فيما تبقى من وقت المباراة مستغلًا خطأ فادحًا من عبد الإله المالكي في وسط الملعب.



بتلك النتيجة تصعد بولندا لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل الأخضر وصافة المجموعة بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الأرجنتين والمكسيك بتمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



وفشل المنتخب السعودي في ضمان التأهل إلى الدور الثاني مباشرة، على أن يتم تحديد كل شيء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.