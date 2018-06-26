مارأيك ؟؟؟

kacimo samy
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
المساجد
انا وليت نقلق في المسجد
مثلا المجتمع يعني من المعريفة و رشوة و البطالة
و الخدمة ...تعطى للفتاة حتى انها لا تملك لا ديبلوم ولا خبرة ولا هم يحزنون
و تسمع امام يقول ما حكم المسح على جوراب ؟؟؟؟؟ موش تقلق
المساجد
انا وليت نقلق في المسجد
مثلا المجتمع يعني من المعريفة و رشوة و البطالة
و الخدمة ...تعطى للفتاة حتى انها لا تملك لا ديبلوم ولا خبرة ولا هم يحزنون
و تسمع امام يقول ما حكم المسح على جوراب ؟؟؟؟؟ موش تقلق