مارأيك ؟؟؟

kacimo samy

kacimo samy

:: عضو منتسِب ::
#1
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#1
السلام عليكم
المساجد
انا وليت نقلق في المسجد
مثلا المجتمع يعني من المعريفة و رشوة و البطالة
و الخدمة ...تعطى للفتاة حتى انها لا تملك لا ديبلوم ولا خبرة ولا هم يحزنون
و تسمع امام يقول ما حكم المسح على جوراب ؟؟؟؟؟ موش تقلق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع احترامي لك أخي الكريم لكن مافهمتش المغزى من موضوعك
مثلا نتا تحدثت عن المساجد والخلل فيها لكنك خرجت على موضوع المساجد
مثلا مادخل عمل المرأة؟ والرشوة والسرقة والبطالة؟
الرشوة والمعريفة تمشي على الرجل والمرأة معا، مثلما تلقى نساء بدون ديبلومات يخدمو
كذلك تلقى الكثير من الرجال بدون ديبلومات ويخدمو لأن الفساد يمس كامل المجتمع
يعني عنوان موضوعك ما رأيك؟ بصح ماعرفتش علاواه نمد رأيي
لأن موضوعك متشعب، لكن إن كان قصدك أنه على الأئمة في المساجد أن يتحدثوا
عن الفساد بدلا من التحدث عن المسح على الجوارب، فإن حديث الائمة صحيح
فيه عبرة للناس ولكننا شعب لا يتعض حتى وإن قام الأئمة بالنصح
مادمنا لا نسير بقول الله عز وجل" لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
إذن لن نتغير حديث المساجد يغادر عقولنا بمجرد الخروج من بابه للاسف
شكرا لك على مشاركتنا بأفكارك
تحياتي
 
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