أرض الذهب

كلاسيكيّة .

كلاسيكيّة .

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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***

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -


[ أرض الذهب . . النوبة ]



{ نبذة }

تقع النوبة فى محافظة أسوان بصعيد مصر ، ويطلق عليها أرض الذهب
لما تمتلكه من كنوز منذ الحضارة النوبية القديمة ، حيث يؤثر الفن النوبي والطبيعة الخلابة فى المكان عامة .

تجد الطابع النوبي الذى يطغى على قرية النوبة ، الأمر الذى حولها لأشهر المعالم السياحية
التى تجذب ملايين السياح من حول العالم ، للتمتع بهذه الأجواء وزيارة تلك الأماكن الساحرة ،
ففى السياحة لها تأثير إيجابى للغاية حيث توجد العديد من القرى النوبية تعتبر من
أهم المواقع السياحية التى يأتي إليها السياح من شتى أنحاء العالم .


{ أترككم مع الصور }


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أطيب المنى . ❤🍃​
 

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,431
الإعجابات
3,249
النقاط
901
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
صور رائعة ولهذه اللحظة لم استطع التمييز هل هي صور ملتقطة بالعدسة ام مرسومة بريشة فنان فابدع. فسبحان الخالق المبدع.

شكرًا @كلاسيكيّة .
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
649
الإعجابات
1,829
النقاط
51
الجنس
ذكر
#3
قال كلاسيكيّة .:
أسوان بصعيد مصر ، ويطلق عليها أرض الذهب
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معلومات جديدة اضيفها لمفكرتي عن اسوان انها مدينة حضارة و تلقب بأرض الذهب
اماكن روعة في الجمال وذكرتني بأحد المناطق أحد المدن المغربية حيث تأخذ نفس الطابع السياحي من الوان و بنايات قدميمة مزينة بهذا الشكل
حقا صور رابعة مشكورة اختي و لا تحرمينا من جديدك
 
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