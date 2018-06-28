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- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -



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[ أرض الذهب . . النوبة ]

{ نبذة }

تقع النوبة فى محافظة أسوان بصعيد مصر ، ويطلق عليها أرض الذهب

لما تمتلكه من كنوز منذ الحضارة النوبية القديمة ، حيث يؤثر الفن النوبي والطبيعة الخلابة فى المكان عامة .

تجد الطابع النوبي الذى يطغى على قرية النوبة ، الأمر الذى حولها لأشهر المعالم السياحية

التى تجذب ملايين السياح من حول العالم ، للتمتع بهذه الأجواء وزيارة تلك الأماكن الساحرة ،

ففى السياحة لها تأثير إيجابى للغاية حيث توجد العديد من القرى النوبية تعتبر من

أهم المواقع السياحية التى يأتي إليها السياح من شتى أنحاء العالم .

{ أترككم مع الصور }

أطيب المنى .

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