{إفتَح قلبَك} على منتدى اللمة الجزائرية

الســــلام عليــــــــــــكم ورحــــــمة الله وبركــــــــــــاته

وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وسعادة وأمل

نلتقي معًا في هذا القسم الجميل والراقي لنفضفض عن أرواحنا، للتعبير عما يجول في خواطرنا وعمّا يثقل صدورنا،

نحكي عن دمعة أحرقت عيوننا وعن قصّة أنهكت قلوبنا

أستمع لكَ وتستمع لي، أشكو لكَ وتشكو لي، نتشارك همومنا وأفراحنا وأجمل وأتعس لحظاتنا

كلّ منّا يحتضن روح غيره بكلمات تريحُ النّفس وتزيد جرعة الأمل في القلوب اليائسة

كأننا نسير بقاعدة بما أننا أبناء لمّة واحدة فأنت جزء مني وأنا جزء منك



أخي اللماوي أختي اللماوية، أكيد أنّك داخل هذا الصّرح الجميل لديك عضو تعتبره صديقا أو أخا لك

تريد أن تخبره بمشاعرك إتجاهه وبأنك تقدّر الصداقة بينكما

لديك شخص كان بجانبك في أتعس لحظاتك تريد شكره وتكريمه تقديرا لجهوده

لديك صديق حدث بينك وبينه سوء تفاهم تريد أن تعتذر منه

تريدُ أن تفتح قلبكَ لأخيك أو أختك مباشرة

إذن هذا الموضوع وُجد لكم وبعنوان {إفتح قلبك}

{فكرة الموضوع}

هذا الموضوع سيكون في شكل حلقات تعرض في هذا القسم وفق فترات محددة

وفي كل حلقة نستقبل عضوًا من أعضاء اللمة الكريمة ليفتح قلبه لعضو آخر

لننشر من خلاله صورة من صور التآخي والتراحم والمحبة



وللمشاركة في حلقة من حلقات {إفتح قلبك}

ما عليك إلا إرسال رسالة خاصة إليّ تذكر فيها إسم العضو الذي تريد دعوته

مع ذكر سبب الدّعوة إن كان عتابا فلِما؟ وإن كان شكرًا فلِما؟

وإن كان تكريما أو طلب صفح فلِما؟

لأقوم بعدها بإعداد لقاء خاص بين العضوين عبر الرسائل وتنظيم الموضوع كما يجب

ثم يُطرح في حلقة جميلة لتنال إعجاب ورضا العضوين وكذلك أعضاء اللمة الكرام

الذين يعتبرون من الجمهور وإرضاؤهم واجبنا

أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم وتلقى تفاعلكم

وأنتظر إقبال رسائلكم ودعواتكم

نتمنى أن يظل تواصلنا داخل اللمة على المحبة والأخوة والرحمة

وأنتَ يا من تقرأ الموضوع ذاك الشخص الذي خطر ببالك عند قراءة هذا الموضوع

لا تضيّع الفرصة وافتح له قلبك