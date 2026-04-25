بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقبل أن يهدأ هذا الحرف في آخر السطر

لا أملك شكرا يليق بكل هذا العمر الذي سكن الكلمات لكنني أتركه كهمس يتردد بين الصفحات

سلام على الذين مروا كنسمة ثم غابوا على من رحلوا وتركوا أسماءهم معلقة في ذاكرة المكان

كأنهم لم يغادروا بل تغير حضورهم فقط

وسلام على الذين بقوا أولئك الذين ما زالوا يحرسون المعنى من الانطفاء ويبقون في هذا الركن نبضا يشبه البدايات

أما أنتم يا نظار اللمة وحراس الإيقاع وإدارتها فأنتم لستم حراس منتدى بل حراس ذاكرة وسدنة أرشيف لا يقاس بحجمه

بل بما يحمله من أرواح عاش هنا يوما أن تحفظوا هذا المكان حيا كأنكم تحفظون جزءا منا لم يعد له مأوى إلا بين هذه الصفحات

شكرا لكم لا كما يشكر من أدى واجبا بل كما يشكر من أبقى الضوء مشتعلا في بيت كاد أن ينسى ولعلنا

حين نكتب من جديد لا نعود فقط إلى المنتدى

بل نعود إلى أنفسنا حيث بدأ كل شيء

ابن المليون

أخر من يطفئ الحرف وأول من يعود إليه

جيل المنتديات حين كان الحرف بيتا وكانت اللمة وطنا لم تكن بدايتي مع هذا العالم مجرد تسجيل في موقع بل كانت ولادة ثانيةداخل شاشة صغيرة سنة 2003 حين كان الشات الكتابي نافذتنا الوحيدة نحو الآخرين وكانا وحين كان الاسم المستعار أشبه بقلب آخرنخبئه عن العالم هناك تعلمت كيف يمكن لكلمة أن تصنع صديقا وكيف يمكن لسطر أن يحمل وطنا كاملا ثم جاءت المنتديات وجاء معهاذلك السحر الذي لا يشبه شيئا آخر مع vBulletin وبالأخص الإصدار 3.6.7 لم نكن نتعامل مع سكربت فقط بل مع كيان حي أقسام تنبض مواضيع تتكاثركأحلام صغيرة وردود تشبه المجالس القديمة كل عضو كان حكاية وكل توقيع كان سيرة لكن الحقيقة التي لا تقال كثيرا في تلك السنوات الأولىكان حضور المنتديات العربية مائلا نحو المشرق والخليج وكانت الجزائر تكاد تكون ظلا خفيفا في هذا المشهد نادرا ما كنت تجد منتدى جزائريا يحملهذا الزخم وكأننا كنا نبحث عن أنفسنا في مساحات لا تشبهنا تماما إلى أن بدأت الخيوط تتشكل وهنا لا يمكن أن أنسى بوابة العبور الأولىمعهد تريدنت ذلك الفضاء الذي لم يكن مجرد تجمع تقني بل كان مدرسة كاملة منه تعلمنا ومنه اكتشفنا الطرق ومنه أيضا بدأت أتعرف على ملامحمجتمع أقرب يشبهنا أكثر ثم جاءت اللحظة التي تغير فيها كل شيء سنة 2007 حين دخلت اللمة الجزائرية ولم أدخل منتدى بل دخلت حياة هناك عشتعشر سنوات لا تقاس بالزمن بل بعدد الوجوه التي لم أرها يوما ومع ذلك أحببتها كأنها أقرب من الدم كنا نلتقي كل يوم بلا مواعيد بلا إشعارات فقطلأننا نريد أن نكون هناك لم يكن هناك Instagram ولا TikTok لم تكن السرعة تبتلع المعنى حتى Facebook وTwitter كانا في بدايات خجولة لا يعرفانبعد كيف يسرقان الوقت من أرواحنا كنا نكتب لنفهم لا لنشاهد ننتظر الردود كأننا ننتظر رسائل بريد قديم فيها شيء من الشوق وشيء من الهيبةواليوم أعود إلى تلك الصفحات كمن يعود إلى أطلاله أسماء كانت تملأ المكان أين هي الآن بعضهم رحل عن هذا العالم بصمت وكأن حسابه أغلق في السماءوبعضهم هجر الحرف وترك وراءه مواضيع تشبه رسائل لم يرد عليها أبدا وهناك من ما زال حيا لكنه لم يعد ذلك الذي كان يكتب كأن الحياة سحبته بعيدا عن نفسهتسعة عشر عاما رقم يبدو عاديا لكنه في داخلي عمر كامل من الحنين حين أتذكر تلك الأيام لا أشتاق للمواقع بل أشتاق لذلك الإنسان الذي كنته هناك بسيطاصادقا يفرح برد ويحزن لغياب اسم المنتديات لم تكن مجرد مرحلة كانت لمة حقيقية كانت بيتا بلا جدران ودفئا لا يشترى واليوم وسط هذا الزحام الرقميأدرك أن أجمل ما عشته لم يكن في سرعة الاتصال بل في بطء الحنين وفي تلك البدايات التي تعلمنا فيها كيف نجد أنفسنا قبل أن نضيع في كل هذا الاتساع