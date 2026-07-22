ختام تغطية كأس العالم 2026 🏆

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

🏆✨ مع إسدال الستار على بطولة كأس العالم، نطوي صفحةً استثنائية حفلت بالإثارة والمتعة، وعشنا خلالها أجمل اللحظات الكروية معكم لحظةً بلحظة.

حرصنا في منتدى اللمة الجزائرية على أن نكون دائمًا في قلب الحدث، من خلال نقل آخر الأخبار، وتغطية المباريات، واستعراض النتائج، وتقديم أبرز اللقطات والتحليلات، ليبقى المنتدى وجهتكم لمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم.

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الأعضاء والزوار الذين رافقونا طوال البطولة، ولكل من أثرى المنتدى بمشاركاته وتعليقاته وتفاعله، فبكم اكتملت متعة هذه التغطية وازدادت قيمتها.

ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم محتوى يليق بثقتكم وينال رضاكم، على أمل أن نلتقي بكم قريبًا في تغطيات جديدة لأهم البطولات والأحداث الرياضية.

دمتم أوفياء لمنتدى اللمة الجزائرية، ودامت الرياضة تجمعنا على المحبة وروح المنافسة.


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توقيع ريحـان
تغطية شاملة كاملة وافية بارك الله فيك أختي ريحان
نطالب الفيفا بإعادة كأس العالم ماعليش يديها ميسي نستمتعو بالمباريات برك 😂
ألف مبارك لإسبانيا الفوز يستحقون التتويج، بلد أحبه وأتمنى له كل الخير ، بلد قضية وإنسانية ..
وحظ أوفر لكل المنتخبات التي شاركت
شكرا لك مرة أخرى ريحان
وشنو مشي كي خلاص كأس العالم تختفي متبانيش 😅
 
توقيع ذات الشيم
قال ذات الشيم:
تغطية شاملة كاملة وافية بارك الله فيك أختي ريحان
نطالب الفيفا بإعادة كأس العالم ماعليش يديها ميسي نستمتعو بالمباريات برك 😂
ألف مبارك لإسبانيا الفوز يستحقون التتويج، بلد أحبه وأتمنى له كل الخير ، بلد قضية وإنسانية ..
وحظ أوفر لكل المنتخبات التي شاركت
شكرا لك مرة أخرى ريحان
وشنو مشي كي خلاص كأس العالم تختفي متبانيش 😅
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الله يبارك فيك، أسعدتني كلماتك كثيرًا. 🌹🤍
ههههه والله حتى أنا مع اقتراحك، نطالب الفيفا تمدد كأس العالم شهرين آخرين، خلي ميسي يحتفظ بالكأس وإحنا نستمتع بالمباريات فقط. 😂
والحمد لله أن التغطية نالت إعجابكم، وهذا أقل شيء نقدمه لإخوتنا في اللمة.
أما بالنسبة لاختفائي... ، ما راحش نهرب 😄، صحيح كأس العالم انتهى لكن اللمة فيها دائمًا مواضيع وأحداث، وإن شاء الله نبقى معكم في تغطيات ومفاجآت جديدة. 🌷💚
 
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