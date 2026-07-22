ختام تغطية كأس العالم 2026 🏆

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 28.7K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 14,688
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
3
- الأوسمة
- 81
مع إسدال الستار على بطولة كأس العالم، نطوي صفحةً استثنائية حفلت بالإثارة والمتعة، وعشنا خلالها أجمل اللحظات الكروية معكم لحظةً بلحظة.
حرصنا في منتدى اللمة الجزائرية على أن نكون دائمًا في قلب الحدث، من خلال نقل آخر الأخبار، وتغطية المباريات، واستعراض النتائج، وتقديم أبرز اللقطات والتحليلات، ليبقى المنتدى وجهتكم لمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم.
نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الأعضاء والزوار الذين رافقونا طوال البطولة، ولكل من أثرى المنتدى بمشاركاته وتعليقاته وتفاعله، فبكم اكتملت متعة هذه التغطية وازدادت قيمتها.
ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديم محتوى يليق بثقتكم وينال رضاكم، على أمل أن نلتقي بكم قريبًا في تغطيات جديدة لأهم البطولات والأحداث الرياضية.
دمتم أوفياء لمنتدى اللمة الجزائرية، ودامت الرياضة تجمعنا على المحبة وروح المنافسة.