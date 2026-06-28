هل هو نضج أم عزلة

بعد يوم طويل في العمل خممت ندخل اللمة كما ايام زمان ونكتب ويااااه على أيام زمان قبل ربعة سنواتالامر الذي لم يتغير طوال هذه السنوات أن اللمة مزالت الأم اللي تلمنا ومهما باعدنا نرجعو ليهاحبيت نكتب لكم على حالة اعيشها خبروني اذا كان الأمر طبيعي جدا أم لابعد طلاقي تغيرت فيا حاجة وهي أنو ما وليتش نحب نشارك لحظاتي السعيدة بالخصوص ولا نبارتاجي ابسط تفاصيل حياتيالراحة النفسية اللي وصلتلها بعد معارك كثيرة ما وليتش نحب نشاركها مع ناس متستاهلشالغدر جاني من أقرب أقرب أقرب المقربين مللي فتحت لهم داري و درتهم احبابي فكانت الطعنة قدمااااا نقول عليها توجع قدما نقول عليها فيقتني بزاااااافمالا تبدلتدائرة صداقاتي و أحبابي رجعت صغيرة جداو هاذيك النية الطيبة والقلب البريء ما ولاوش يgزيستيو إلا مع أقرب الناسوبلا ما تتخيلوني شريرة لأنو فالخدمة راهم توجور يشكروني على حسن المعاملة من الناس احم احممواقع التواصل اعتزلتها وممكن كرهتها لأني شفت جانب من العالم القاسي اللي نعيشو فيه وكتشفت حجم النفاق المحيط بنا مالا رجعت منبينش حياتي و ابتسامتي وفرحتي قدام الناس ومنتعاملش بطبيعتي المهبولة مع الناسالفايس الانستا مكانش منشورات اطلاااقاااااااهل هذا أمر طبيعي ونضج أم أنني أدخل في عزلة بلا ما نفيق؟