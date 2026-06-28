هل هو نضج أم عزلة

mery sanaya
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 59
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 8 فيفري 2026
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- 6
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 ماي
- الجنس
- أنثى
بعد يوم طويل في العمل خممت ندخل اللمة كما ايام زمان ونكتب ويااااه على أيام زمان قبل ربعة سنوات
الامر الذي لم يتغير طوال هذه السنوات أن اللمة مزالت الأم اللي تلمنا ومهما باعدنا نرجعو ليها
حبيت نكتب لكم على حالة اعيشها خبروني اذا كان الأمر طبيعي جدا أم لا
بعد طلاقي تغيرت فيا حاجة وهي أنو ما وليتش نحب نشارك لحظاتي السعيدة بالخصوص ولا نبارتاجي ابسط تفاصيل حياتي
الراحة النفسية اللي وصلتلها بعد معارك كثيرة ما وليتش نحب نشاركها مع ناس متستاهلش
الغدر جاني من أقرب أقرب أقرب المقربين مللي فتحت لهم داري و درتهم احبابي فكانت الطعنة قدمااااا نقول عليها توجع قدما نقول عليها فيقتني بزااااااف
مالا تبدلت
دائرة صداقاتي و أحبابي رجعت صغيرة جدا
و هاذيك النية الطيبة والقلب البريء ما ولاوش يgزيستيو إلا مع أقرب الناس
وبلا ما تتخيلوني شريرة لأنو فالخدمة راهم توجور يشكروني على حسن المعاملة من الناس احم احم
مواقع التواصل اعتزلتها وممكن كرهتها لأني شفت جانب من العالم القاسي اللي نعيشو فيه وكتشفت حجم النفاق المحيط بنا مالا رجعت منبينش حياتي و ابتسامتي وفرحتي قدام الناس ومنتعاملش بطبيعتي المهبولة مع الناس
الفايس الانستا مكانش منشورات اطلاااقااااااا
هل هذا أمر طبيعي ونضج أم أنني أدخل في عزلة بلا ما نفيق؟
الامر الذي لم يتغير طوال هذه السنوات أن اللمة مزالت الأم اللي تلمنا ومهما باعدنا نرجعو ليها
حبيت نكتب لكم على حالة اعيشها خبروني اذا كان الأمر طبيعي جدا أم لا
بعد طلاقي تغيرت فيا حاجة وهي أنو ما وليتش نحب نشارك لحظاتي السعيدة بالخصوص ولا نبارتاجي ابسط تفاصيل حياتي
الراحة النفسية اللي وصلتلها بعد معارك كثيرة ما وليتش نحب نشاركها مع ناس متستاهلش
الغدر جاني من أقرب أقرب أقرب المقربين مللي فتحت لهم داري و درتهم احبابي فكانت الطعنة قدمااااا نقول عليها توجع قدما نقول عليها فيقتني بزااااااف
مالا تبدلت
دائرة صداقاتي و أحبابي رجعت صغيرة جدا
و هاذيك النية الطيبة والقلب البريء ما ولاوش يgزيستيو إلا مع أقرب الناس
وبلا ما تتخيلوني شريرة لأنو فالخدمة راهم توجور يشكروني على حسن المعاملة من الناس احم احم
مواقع التواصل اعتزلتها وممكن كرهتها لأني شفت جانب من العالم القاسي اللي نعيشو فيه وكتشفت حجم النفاق المحيط بنا مالا رجعت منبينش حياتي و ابتسامتي وفرحتي قدام الناس ومنتعاملش بطبيعتي المهبولة مع الناس
الفايس الانستا مكانش منشورات اطلاااقااااااا
هل هذا أمر طبيعي ونضج أم أنني أدخل في عزلة بلا ما نفيق؟