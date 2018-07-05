رسميًا.. ريال مدريد يضم أودريوزولا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد بشكل رسمي، مع الظهير الأيمن لنادي ريال سوسيداد ألفارو أودريوزولا، والبالغ من العمر 22 عامًا.وقال ريال مدريد في بيان، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "اتفق النادي مع ريال سوسيداد على انتقال ألفارو أودريوزولا إلى الميرنجي، لمدة 6 مواسم قادمة، وسيخضع اللاعب للفحوصات الطبية".ولم يفصح ريال مدريد عن أي تفاصيل أخرى حول الصفقة، علمًا بأن التقارير أشارت إلى أن الميرنجي سيدفع 40 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب).