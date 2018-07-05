رسميًا.. ريال مدريد يضم أودريوزولا

الفتى المغامر

الفتى المغامر

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
31 مارس 2016
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#1
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد بشكل رسمي، مع الظهير الأيمن لنادي ريال سوسيداد ألفارو أودريوزولا، والبالغ من العمر 22 عامًا.

وقال ريال مدريد في بيان، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "اتفق النادي مع ريال سوسيداد على انتقال ألفارو أودريوزولا إلى الميرنجي، لمدة 6 مواسم قادمة، وسيخضع اللاعب للفحوصات الطبية".

ولم يفصح ريال مدريد عن أي تفاصيل أخرى حول الصفقة، علمًا بأن التقارير أشارت إلى أن الميرنجي سيدفع 40 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب).

 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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#2
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10 أوت 2013
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#2
تابعت هذا اللاعب كثيرا وطريقة لعبه تشبه تماما طريقة لعب الظهير الايسر لبرشلونة جوردي البا وان شااء الله يكون خير خلف لكارفخال لانو تعب كثيرا مشكور اخي
 
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