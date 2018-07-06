سعادة وهميه

راقت لي 🙂🙂



حسدتني إمرأة على حياتي .. 💆

قالت لي كل سبل الراحة في بيتك ، وفي عملك وفي صحتك من نعيم لنعيم !!!

قلت لها ..

يا عزيزتي غرك صفاء الماء ، غرك منظر كوبي الزاهي .. تعالي ذوقي قليلا ..



فلما ارتشفت منه قليلا شهقت وقالت أنه علقم لا يطاق كيف لك ببلعه ؟؟

كيف أستطعتي أن تشربيه ؟؟



قلت ذلك الذي حسدتيني عليه

إنه كوب مجبرة على شربه في اليوم مرتين كي أستطيع أن أعيش ، ولكني لم أبوح لأحد بما أعانيه من مرض.



يا عزيزتي ..

البيوت أسرار والظاهر للناس غير ما يخفى فيها ..

ومايخفى عليك هو المر العلقمي ..

وراء تلك البسمة ألم وتعب ..



يا عزيزتي ..

لا تصدقي أن هناك سعيد في هذه الدنيا ، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنها دار ابتلاء وشقاء وعمل ..

فهل نصدق الناس أم رب الناس !؟



لا تظني أن هناك سعادة مطلقة فحتى الملوك والسلاطين هناك ما يعكر صفو حياتهم إما بمرض أو بولد مريض أو ولد عاق أو .. أو .. أو ..

لا تصدقي النساء حين تجلسي معهن وهن يتحدثن عن السعادة التي يعشنها ..

فما ذكرنه أمامك -إن كُن صادقات- إلا البياض وقد أخفين عنك السواد الأعظم من ألم وربما مهانة .. فاحذري ثم احذري أ تقارني نفسك بإحداهن ، فتنظرين لحياتك ببؤس واحتقار وأنت قد تكونين المنعمة والأكثر سعادة منهن ..



السعيد سعيد بما يملك وليس بما لا يملكه ..

يطلب ويتمنى ويقول لو ربي حققها سأكون أسعد إنسان ، وتتحقق ثم ما يلبث أن يتمنى شيئا آخر وآخر

ينسى ونسى ما لديه من نعم ..

لو تفكر بما عنده لتملكته القناعة والرضا



لو كشف غطاء الستر لما تمنينا حياة غيرنا ..

الله له حكمة بكل شيء ، هو أرحم وأرأف بنا من أمهاتنا وآباءنا ..

كرروا دوما الحمد لله فكثرة الحمد تزيد النعم .

اشكروا و امتنوا لله على ما لديكم ..

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ..