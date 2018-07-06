gناوية من مطبخي

اليوم جبتلكم طريقة طهي طبق

الgناوية

لي الاخ



@dahman kz



تساءل واش هي هاذ الاكلة ؟ لي كانت الاخت

لي الاختساءل واش هي هاذ الاكلة ؟ لي كانت الاخت

@لؤلؤة قسنطينة حكات عليها في مسابقة طبخ





نجيو لشكلها هي نفسها الباميا عند ناس المشرق

وحنا تنبت عندنا بكثرة

في ولاية عنابة وضواحيها وطريق عنابة معمرة بيها يعني هاذ الولاية هي موطنها في الشرق





نحط شوي زيت في المقلى

ونحمر غير شوي حتان يروح منها ذاك لي يشبه للشوك الخفيف عليها





ثم ننشفها جيدا







من جهة نكون حضرت المرق :



لحم وبصل وثوم وملح وفلفل اسود



نقليهم مليح في قدرة

ونزيد نص حبة طماطم او حبة كاملة

ونخليهم يتقلاو مليح

مباعد نضيف الماء

ونخليها تخلي حتان يطيب اللحم شوي

نضيف القناوية تاعي لي وجدتها وننقصلها نخليها تطيب بالشوي نحط شوي زيت في المقلىونحمر غير شوي حتان يروح منها ذاك لي يشبه للشوك الخفيف عليهاثم ننشفها جيدامن جهة نكون حضرت المرق :لحم وبصل وثوم وملح وفلفل اسودنقليهم مليح في قدرةونزيد نص حبة طماطم او حبة كاملةونخليهم يتقلاو مليحمباعد نضيف الماءونخليها تخلي حتان يطيب اللحم شوينضيف القناوية تاعي لي وجدتها وننقصلها نخليها تطيب بالشوي

لما نشوفها نشفت وعادت لزجة يعني اي طابت

هذه الاكلة من افضل الاكلات عندي

أتمنى ان تكون الوصفة نالت اعجابكم

هذا شكلهانقوم بنزع الرأسين ومن ثم غسلها وتقطيرها جيدا من الماء