gناوية من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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#1


اليوم جبتلكم طريقة طهي طبق الgناوية
لي الاخ

@dahman kz

تساءل واش هي هاذ الاكلة ؟ لي كانت الاخت

@لؤلؤة قسنطينة حكات عليها في مسابقة طبخ

:)


:):):)


نجيو لشكلها هي نفسها الباميا عند ناس المشرق
وحنا تنبت عندنا بكثرة
في ولاية عنابة وضواحيها وطريق عنابة معمرة بيها يعني هاذ الولاية هي موطنها في الشرق

;);)
هذا شكلها
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نقوم بنزع الرأسين ومن ثم غسلها وتقطيرها جيدا من الماء
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نحط شوي زيت في المقلى
ونحمر غير شوي حتان يروح منها ذاك لي يشبه للشوك الخفيف عليها


ثم ننشفها جيدا

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من جهة نكون حضرت المرق :

لحم وبصل وثوم وملح وفلفل اسود

نقليهم مليح في قدرة
ونزيد نص حبة طماطم او حبة كاملة
ونخليهم يتقلاو مليح
مباعد نضيف الماء
ونخليها تخلي حتان يطيب اللحم شوي
نضيف القناوية تاعي لي وجدتها وننقصلها نخليها تطيب بالشوي
لما نشوفها نشفت وعادت لزجة يعني اي طابت
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هذه الاكلة من افضل الاكلات عندي
أتمنى ان تكون الوصفة نالت اعجابكم

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,120
الإعجابات
45,917
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأخيرا كاين لي يعرف قيمة القناوية :love:
نموت عليها انا تاني وحنا البارح برك وين درناها
تهبل حقا، ونطيبوها كيفكم بعد حنا
واشوا نضيفولها الطماطم المصبرة
وتجي تحفة :giggle: وهي كذلك أكلتي المفضلة
يعطيك الصحة أختي على مشاركتنا الوصفة اللذيذة
تاكلوها بالصحة ان شاء الله :whistle:
تحياتي​
 
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