اذا ضاع الحياء …

السلام عليكم

اتناول اليوم مع أحبتي في الله موضوع حساس جدا نكاد نفتقده اليوم و هو الحياء ، الذي هو شعبة من شعب الايمان و قد قال فيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت " g عططن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر " (1)

في الماضي القريب كان للحياء مكانة خاصة في البيت و المجتمع ، و كان يعتبر خط أحمر يمنع الاقتراب منه أو جدار مكهرب لا يمكن لمسه ، هذا الحياء جعل لكل فرد مكانته و خلق توازن في العائلة و المجتمع ايضا ، واليوم محي الخط الاحمر و كسر الجدار و عمت الفوضى و عدم الاحترام بين الناس ،بين الاب و ابنه و الام و ابنتها و الاخ و اخته و تصارع الزوجة زوجها بكل التصرفات الوقحة و الكلام البذيئ .

هو الصراع اللااخلاقي الذي تغذيه الحضارة الزائفة القادمة من وراء البحار و التي تحمل شعار الكرامة و الحرية و قوة الشخصية ، و ابراز الذات و تحدي الجميع بكل الطرق و الوقاحة ، فما ابشع صورة المرأة عندما تنزع تاج الحياء على راسها ، و تتحول الى ماردة ساخطة تصرخ و تشتم و تتفنن في عمل الشر ، هدفها من ذلك الانتقام تارة و التأديب تارة أخرى و التخويف بحجج وهمية مختلفة سولتها لها نفسها المريضة ، حينها لا تلقي بالا لاحد و لا تسمع أو ترى سخط الناس عليها فأين رمت تاج راسها و وشاح وجهها المستور لتفضح نفسها ؟؟

لست ادري ان كنتم توافقونني الرأي ام تخالفونني و طبعا الاراء تختلف و احترمها مع احتفاضي برأيي

شكرا مسبقا لكل من يثري هذا الموضوع