نشرة اللمة / 4algeria.com ●●●●●● ملحق 1 ☆☆☆☆☆☆ بث تجريبي

بسم الله الرحمان الرحيم

اعضاء اللمة الكرام

كيف حالكم ؟

جمعتني الافكار معكم الى نشرة اللمة

اما بعد نشرتنا ستكون متنوعة من الغاز ، نكت ، افكار ، اتصالات ...

النشرة ستكون يومان في الاسبوع

وهذا هو جدول سير نشرتنا

من 10 الى 10:30 : تقرير اليوم

من 11:30 الى 12 : استقبال افكار اعضاءنا

من 2 الى 2:30 : فقرة الغاز ونكت

من 3 الى 3:30 : برنامج استضافة مع عضو

من 4 الى 4:30 : برنامج هل تعرفني

من 8:30 الى 9 : مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )

شرح فقراتنا :

تقرير اليوم : هذا التقرير سيضعه المنشط وسيشمل اهم النقاط من مواضيع يون امس وصبيحة ذلك اليوم

استقبال افكار اعضاءنا : في هذه السلسلة يحق لكل عضو ابداء رأيه وسيتم التدقيق فيه ومناقشته

فقرة الغاز ونكت : في هذه السلسلة يحق لكل عضو وضع الغاز ونكت والاعضاء يجيبون على الغازه ويستمتعون بنكته

برنامج استضافة مع عضو : كل يوم سيضع المنشط اسم عضو متفاعل مع وقت السلسلة والاعضاء يسألون والضيف يجيب

برنامج هل تعرفني : في هذه السلسة سنأخذ 3 من الاعضاء و بعض المعلومات عنهم ونضعها في الموضوع ونرى ان استطاع الاعضاء ان يعرفوهم

مسلسل ناس اللمة dz : في هذه السلسة سنترك للاعضاء الحرية في اطلاق العنان لمشاعرهم

حيث سيضع اول عضو فكرة خيالية وما على العضو الذي بعده الى ان يكمل فكرته بفكرة اخرة

ثم سيتم تجميع الافكار من طرف المشرف وعرضه في حلقة في موضوع مستقل

لمن يريد التنشيط معي يخبرنا في التعليقات

دمتم في الف خير