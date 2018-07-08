نشرة اللمة / 4algeria.com ●●●●●● ملحق 1 ☆☆☆☆☆☆ بث تجريبي

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,667
الإعجابات
1,875
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
اعضاء اللمة الكرام
كيف حالكم ؟
جمعتني الافكار معكم الى نشرة اللمة
اما بعد نشرتنا ستكون متنوعة من الغاز ، نكت ، افكار ، اتصالات ...
النشرة ستكون يومان في الاسبوع
وهذا هو جدول سير نشرتنا
من 10 الى 10:30 : تقرير اليوم
من 11:30 الى 12 : استقبال افكار اعضاءنا
من 2 الى 2:30 : فقرة الغاز ونكت
من 3 الى 3:30 : برنامج استضافة مع عضو
من 4 الى 4:30 : برنامج هل تعرفني
من 8:30 الى 9 : مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )
شرح فقراتنا :
تقرير اليوم : هذا التقرير سيضعه المنشط وسيشمل اهم النقاط من مواضيع يون امس وصبيحة ذلك اليوم
استقبال افكار اعضاءنا : في هذه السلسلة يحق لكل عضو ابداء رأيه وسيتم التدقيق فيه ومناقشته
فقرة الغاز ونكت : في هذه السلسلة يحق لكل عضو وضع الغاز ونكت والاعضاء يجيبون على الغازه ويستمتعون بنكته
برنامج استضافة مع عضو : كل يوم سيضع المنشط اسم عضو متفاعل مع وقت السلسلة والاعضاء يسألون والضيف يجيب
برنامج هل تعرفني : في هذه السلسة سنأخذ 3 من الاعضاء و بعض المعلومات عنهم ونضعها في الموضوع ونرى ان استطاع الاعضاء ان يعرفوهم
مسلسل ناس اللمة dz : في هذه السلسة سنترك للاعضاء الحرية في اطلاق العنان لمشاعرهم
حيث سيضع اول عضو فكرة خيالية وما على العضو الذي بعده الى ان يكمل فكرته بفكرة اخرة
ثم سيتم تجميع الافكار من طرف المشرف وعرضه في حلقة في موضوع مستقل
لمن يريد التنشيط معي يخبرنا في التعليقات
دمتم في الف خير
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,667
الإعجابات
1,875
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,667
الإعجابات
1,875
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
قال faith8:
ماشاء الله فكرة مميزة بارك الله فيك
في المتابعة ان شاء الله
تحياتي
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شكرا لمرورك الراقي
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,358
الإعجابات
21,359
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
#5
لومبيونص على حسابها ههه
فكرة مميزة
في المتابعة ان شاء الله
بالتوفيق ^^
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#6
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,667
الإعجابات
1,875
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#6
قال "viola":
لومبيونص على حسابها ههه
فكرة مميزة
في المتابعة ان شاء الله
بالتوفيق ^^
إضغط للتوسيع...
شكرا لمرورك الراقي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,019
الإعجابات
60,475
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#7
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة رائعة
ومشوقة في انتظار العدد الاول
بارك الله فيك
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#8
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,812
الإعجابات
12,762
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم


ماشاء الله الفكرة جميلة
اخي يعطيك الصحة
يمكنني مساعدتك في التنشيط
ادا اردت
بالتوفيق ..
 
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