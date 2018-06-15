بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.



هذه القوانين قابلة التحديث "يرجى مراجعته بصفة دورية"

جهلك للقوانين لا يعفيك من تحمل المسؤولية



قوانين بيع و شراء العملات ​

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[ يمنع ] ممنوع منعا باتا تداول الأموال الغير مراقبة. [ الإجراء: الحظر النهائي + يتحمل المعني وحده أي مساءلات قانونية أمام الجهات المختصة ] [ يجب ] على كل الاعضاء الإلتزام بـ مسودة البيع و الشراء. [ الإجراء: تجاهل الموضوع او المحادثة ] [ يمنع ] إستعمال العضويات المتشابهة في الاقسام التجارية. [ الإجراء: يجب مراسلة الادارة لتغيير الاسم ] [ يمنع ] للقصر إستعمال الأقسام التجارية [بائع/مشتري] و يجب على مستعمل القسم أن يكون سنه يتجاوز 18+ سنة. [ يمنع ] نشر أو وضع الروابط الاشهارية عامة و وسائل الإتصال خاصة و كل التعاملات تكون بموضوع البيع فقط. التفاوض بين البائع والمشتري يتم فقط من خلال الردود في الموضوع نفسه. [ يمنع ] إدراج مواضيع طلب شراء العملات أو عروض البيع من باعة غير معتمدين (الركن مخصص لعروض البيع للباعة المعتدون فقط). يتحمل المشتري و البائع المعتمد مسؤولية التعاملات التي تجرى بعضويته من تاريخ إعتماده و عليه يترتب مايلي : في حال حدث نزاع بين المشتري و البائع و لم يسجل البائع دخوله للموقع ستسعى الادارة للتواصل معه بكل وسائل الاتصال التي قدمها عند اعتماده و في حال تعذر الوصول للبائع يتم إمهاله 7 ايام و بعدها يتم التشهير بوثائقه مباشرة و تعتبر عملية نصب و احتيال.

بكل وسائل الاتصال التي قدمها عند اعتماده و في حال تعذر الوصول للبائع يتم إمهاله 7 ايام و بعدها يتم التشهير بوثائقه مباشرة و تعتبر عملية نصب و احتيال. في حال حدث نزاع بين البائع و المشتري تمهل الادارة الطرفين مدة 7 ايام للتوصل الى حل. في حال لم يصل الطرفين الى حل يتم التالي: الحالة الأولى: اذا ثبت ان المشتري قام بمحاولة نصب على البائع و أدلى بتصريحات كاذبة يتحمل حينها المسؤوليته القانونية اذا قام البائع بتقديم شكوى ضده. الحالة الثانية: اذا ثبت أن المشتري تعرض لعملية نصب يحق لإدارة اللمة تحويل للمشتري كل الوثائق و المعلومات الخاصة بالبائع ليباشر الاجراءات القانونية ليسترجع حقه . بعد تسليم وثائق البائع للمشتري تكون انتهت مهمة إدارة اللمة الجزائرية.

يحق لإدارة اللمة طلب معلومات اضافية عن أي عضو او معاملة . مراحل البيع تكون داخل الموضوع (الحجز و تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل) و تحويل معلومات (حسابات الدفع+وصل الدفع) تكون عبر المحادثات. [ يجب ] على البائع استعمال حقه في التأكد من استقبال المبلغ من المشتري و عدم الاعتماد على وصل الدفع فقط. بشرط لا يتجاوز المدة المعقولة في حدود توفر كل الوسائل. [ يمنع ] استعمال ردود جانبية أو استفزازية أو الاتهامات أو نقاشات أو عبارات تدل على ذلك. و أي شخص يتعرض لتصرف غير لائق أو يريد التبليغ عن معاملة يراسل الادارة للتدخل. (القسم مخصص لـ بيع/شراء فقط) اي اخلال بهذه القوانين قد تسبب للعضو في تحذير او انذار و اذا تكررت المخالفات نضطر للحظر النهائي. القوانين كلها سارية المفعول و تحتفظ الإدارة بالحق في التعديل او الاضافة لأي نص يخدم الصالح العام.

ثلاثة تنبيهات للمشتري= [الإجراء: حظر 3 أيام] و اذا تكرر الامر [الإجراء: حظر اسبوع او حظر نهائي ] .

ثلاثة تنبيهات للبائع= [الإجراء: إنذار و قد يكون معه إلغاء الإعتماد ].

الحظر النهائي قد يكون في حالات خاصة مثل التحايل أو السب ...

* إدرة اللمة تخلي مسؤوليتها عند الإخلال بأي نص من القوانين.

* هذه القوانين وضعت لتنظيم المعاملات و الحد من عمليات السرقة فقط و كل عضو يتحمل مسؤولية كل تعاملاته.

تحديث: 18/05/2018

آخر تحديث: 18/05/2018

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القوانين التالية وضعت لحماية البائع و المشتري و تنظيم المعاملات المالية في القسم لذلكلعدم مخالفتها