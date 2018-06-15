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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
هذه القوانين قابلة التحديث "يرجى مراجعته بصفة دورية"
جهلك للقوانين لا يعفيك من تحمل المسؤولية
قوانين بيع و شراء العملات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].
قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.
هذه القوانين قابلة التحديث "يرجى مراجعته بصفة دورية"
جهلك للقوانين لا يعفيك من تحمل المسؤولية
قوانين بيع و شراء العملات
القوانين التالية وضعت لحماية البائع و المشتري و تنظيم المعاملات المالية في القسم لذلك نرجو من الجميع قرائتها كلها لعدم مخالفتها
- [ يمنع ] ممنوع منعا باتا تداول الأموال الغير مراقبة. [ الإجراء: الحظر النهائي + يتحمل المعني وحده أي مساءلات قانونية أمام الجهات المختصة ]
- [ يجب ] على كل الاعضاء الإلتزام بـ مسودة البيع و الشراء. [ الإجراء: تجاهل الموضوع او المحادثة ]
- [ يمنع ] إستعمال العضويات المتشابهة في الاقسام التجارية. [ الإجراء: يجب مراسلة الادارة لتغيير الاسم ]
- [ يمنع ] للقصر إستعمال الأقسام التجارية [بائع/مشتري] و يجب على مستعمل القسم أن يكون سنه يتجاوز 18+ سنة.
- [ يمنع ] نشر أو وضع الروابط الاشهارية عامة و وسائل الإتصال خاصة و كل التعاملات تكون بموضوع البيع فقط.
- التفاوض بين البائع والمشتري يتم فقط من خلال الردود في الموضوع نفسه.
- [ يمنع ] إدراج مواضيع طلب شراء العملات أو عروض البيع من باعة غير معتمدين (الركن مخصص لعروض البيع للباعة المعتدون فقط).
- يتحمل المشتري و البائع المعتمد مسؤولية التعاملات التي تجرى بعضويته من تاريخ إعتماده و عليه يترتب مايلي :
- في حال حدث نزاع بين المشتري و البائع و لم يسجل البائع دخوله للموقع ستسعى الادارة للتواصل معه بكل وسائل الاتصال التي قدمها عند اعتماده و في حال تعذر الوصول للبائع يتم إمهاله 7 ايام و بعدها يتم التشهير بوثائقه مباشرة و تعتبر عملية نصب و احتيال.
- في حال حدث نزاع بين البائع و المشتري تمهل الادارة الطرفين مدة 7 ايام للتوصل الى حل. في حال لم يصل الطرفين الى حل يتم التالي:
- الحالة الأولى: اذا ثبت ان المشتري قام بمحاولة نصب على البائع و أدلى بتصريحات كاذبة يتحمل حينها المسؤوليته القانونية اذا قام البائع بتقديم شكوى ضده.
- الحالة الثانية: اذا ثبت أن المشتري تعرض لعملية نصب يحق لإدارة اللمة تحويل للمشتري كل الوثائق و المعلومات الخاصة بالبائع ليباشر الاجراءات القانونية ليسترجع حقه . بعد تسليم وثائق البائع للمشتري تكون انتهت مهمة إدارة اللمة الجزائرية.
- يحق لإدارة اللمة طلب معلومات اضافية عن أي عضو او معاملة .
- مراحل البيع تكون داخل الموضوع (الحجز و تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل) و تحويل معلومات (حسابات الدفع+وصل الدفع) تكون عبر المحادثات.
- [ يجب ] على البائع استعمال حقه في التأكد من استقبال المبلغ من المشتري و عدم الاعتماد على وصل الدفع فقط. بشرط لا يتجاوز المدة المعقولة في حدود توفر كل الوسائل.
- [ يمنع ] استعمال ردود جانبية أو استفزازية أو الاتهامات أو نقاشات أو عبارات تدل على ذلك. و أي شخص يتعرض لتصرف غير لائق أو يريد التبليغ عن معاملة يراسل الادارة للتدخل. (القسم مخصص لـ بيع/شراء فقط)
- اي اخلال بهذه القوانين قد تسبب للعضو في تحذير او انذار و اذا تكررت المخالفات نضطر للحظر النهائي.
- القوانين كلها سارية المفعول و تحتفظ الإدارة بالحق في التعديل او الاضافة لأي نص يخدم الصالح العام.
- ثلاثة تنبيهات للمشتري= [الإجراء: حظر 3 أيام] و اذا تكرر الامر [الإجراء: حظر اسبوع او حظر نهائي ] .
- ثلاثة تنبيهات للبائع= [الإجراء: إنذار و قد يكون معه إلغاء الإعتماد ].
- الحظر النهائي قد يكون في حالات خاصة مثل التحايل أو السب ...
* إدرة اللمة تخلي مسؤوليتها عند الإخلال بأي نص من القوانين.
* هذه القوانين وضعت لتنظيم المعاملات و الحد من عمليات السرقة فقط و كل عضو يتحمل مسؤولية كل تعاملاته.
تحديث: 18/05/2018
آخر تحديث: 18/05/2018
إدارة منتدى اللمة الجزائرية ©2018
آخر تحديث: 18/05/2018
إدارة منتدى اللمة الجزائرية ©2018