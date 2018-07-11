نشرة اللمة الاخبارية / 4algeria.com ●● الحلقة الاولى

بسم الله الرحمان الرحمين

سيداتي وانسي سادتي

على بركة الله نطلق لكم اولى حلقاتنا من ...

نشرة اللمة الجزائرية / 4algeria.com

انشاء الله ستمر اولى حلقاتنا مفعمة بنشاطكم

نشرتنا ستكون منقسمة الى 6 فقرات :

تقرير اليوم

استقبال افكار اعضاءنا

فقرة الغاز ونكت

برنامج استضافة مع عضو

برنامج هل تعرفني

مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )

مدة كل فقرة : نصف ساعة

سيكون معكم في التنشيط مذيعي اللمة :