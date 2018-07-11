نشرة اللمة الاخبارية / 4algeria.com ●● الحلقة الاولى

فتى من الغد
:: منشط كأس العالم 2018 ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,677
- الإعجابات
- 1,891
- النقاط
- 1,391
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحمين
سيداتي وانسي سادتي
على بركة الله نطلق لكم اولى حلقاتنا من ...
نشرة اللمة الجزائرية / 4algeria.com
انشاء الله ستمر اولى حلقاتنا مفعمة بنشاطكم
نشرتنا ستكون منقسمة الى 6 فقرات :
تقرير اليوم
استقبال افكار اعضاءنا
فقرة الغاز ونكت
برنامج استضافة مع عضو
برنامج هل تعرفني
مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )
مدة كل فقرة : نصف ساعة
سيكون معكم في التنشيط مذيعي اللمة :
رؤوف ( فتى من الغد )
yaso ياسمين
ملاحظة : العضو المتفاعل معنا سيحصل على جائزة سيتم الاعلان عليها قريبا ...
كونو في الموعد
مواضيع خاصة بالنشرة
نشرة اللمة / 4algeria.com بث تجريبي
سيداتي وانسي سادتي
على بركة الله نطلق لكم اولى حلقاتنا من ...
نشرة اللمة الجزائرية / 4algeria.com
انشاء الله ستمر اولى حلقاتنا مفعمة بنشاطكم
نشرتنا ستكون منقسمة الى 6 فقرات :
تقرير اليوم
استقبال افكار اعضاءنا
فقرة الغاز ونكت
برنامج استضافة مع عضو
برنامج هل تعرفني
مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )
مدة كل فقرة : نصف ساعة
سيكون معكم في التنشيط مذيعي اللمة :
رؤوف ( فتى من الغد )
yaso ياسمين
ملاحظة : العضو المتفاعل معنا سيحصل على جائزة سيتم الاعلان عليها قريبا ...
كونو في الموعد
مواضيع خاصة بالنشرة
نشرة اللمة / 4algeria.com بث تجريبي