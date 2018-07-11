نشرة اللمة الاخبارية / 4algeria.com ●● الحلقة الاولى

فتى من الغد

فتى من الغد

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,677
الإعجابات
1,891
النقاط
1,391
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحمين
سيداتي وانسي سادتي
على بركة الله نطلق لكم اولى حلقاتنا من ...

نشرة اللمة الجزائرية / 4algeria.com
انشاء الله ستمر اولى حلقاتنا مفعمة بنشاطكم
نشرتنا ستكون منقسمة الى 6 فقرات :
تقرير اليوم
استقبال افكار اعضاءنا
فقرة الغاز ونكت
برنامج استضافة مع عضو
برنامج هل تعرفني
مسلسل السهرة ( ناس اللمة dz )
مدة كل فقرة : نصف ساعة
سيكون معكم في التنشيط مذيعي اللمة :


IMG_20180712_032852.jpg
رؤوف ( فتى من الغد )
IMG_20180712_032718.jpg
yaso ياسمين
ملاحظة : العضو المتفاعل معنا سيحصل على جائزة سيتم الاعلان عليها قريبا ...
كونو في الموعد
مواضيع خاصة بالنشرة
نشرة اللمة / 4algeria.com بث تجريبي

 
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