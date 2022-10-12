ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
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تحضير النص التواصلي : أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية " د/ ضيف شوفي " .
تمهيد :
ـ مَا عنوان قصيدة بشار الَّتِي درستها ؟
ـ النزعة العقلية فِي الشعر
ـ ماذا يَعْنِي هَذَا ؟
ـ يَعْنِي استخدام العقل فِي الشعر
2) تحضير نص النزعة العقلية فِي القصيدة العربية – أكتشف معطيات النص
ـ مَا روافد الحياة العقلية فِي العصر العباسي الأولـ روافد الحياة العقلية فِي العصر العباسي الأول هِيَ : الكتب الكثيرة الَّتِي ترجمت عَنْ الهنود والفرس واليونان , كَمَا هيأت لَهُ المحاورات والمناظرات بَيْنَ أصحاب الملل والنحل والأهواء
ـ هل كَانَ الشاعر العباسي بمنأى عَنْ هَذِهِ الحركةالعقلية ؟
ـ من أَيْنَ استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم ؟
ـ استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من لقاء العلماء وسؤالهم و من الكتب المترجمة
ـ مَا أثر ثقافات الأمم غير العربية فِي القصيدة العربية ؟
ـ تحولت ثقافات الأمم غير العربية إِلَى غذاء شعري للقصيدة العربية
ـ علل تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية فِي تِلْكَ الفترة
ـ تأثرت القصيدة العربية بالحركة العقلية فِي تِلْكَ الفترة لِأَنَّ الشعراء كانوا يطالعون ثقافات الأمم , وَكَانَ مِنْهُمْ من ألف فِي المنطق .
ـ مَا المقصود بأصحاب الملل والنحل ؟
ـ المقصود بأصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب والأديان والعقائد .
ـ مَا أثر كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع فِي الأدب العربي ؟
ـ تأثر الشعراء بِمَا نقله ابن المقفع من تجارب الفرس وحمكهم ووصاياهم فِي الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة .
ـ المعتزلة : هم فرقة إسلامية فلسفية كَانَت تحاور أصحاب الملل والنحل فِي المساجد , واشتقوا لَهُمْ آراء يدعمها العقل .
وَقَد استمدوا ثقافتهم من كل مَا ترجم عَنْ الهنود والفرس واليونان .
3) تحضير نص النزعة العقلية فِي القصيدة العربية – أناقش معطيات النص
ـ مَا الأسباب الَّتِي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية؟
ـ الأسباب الَّتِي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية هُوَ رقيها رقيا بَعِيدًا , وما كانوا يجدون فِي ذَلِكَ من لذة عقلية.
_اذكر بعض الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي .
_ من الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي بشار بن برد ، و أبو نواس، و أبو العتاهية ، و بشر بن المعتمر .
_ما مصدر المنطق عند العرب ؟
_ مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة اليونانية .
_ بين دور الأمم غير العربية في إثراء الحياة العقلية .
_ تأثر أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطلائع لأن الهند نزعم ان الشيء اذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا ...
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج برد حار .
و كان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر و الشعراء أشد ، و لا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر و الشعراء أعمق بما فتحت امامهم من أبواب الفكر الفلسفي و أبواب المنطق و مقاييسه .
_ هل هذه آثار سلبية أم إيجابية ؟ أبد رأيك فيها .
هذه الآثار كانت ايجابية ، لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزهر إلا إذا تأثرت بغيرها .
الخلاصة:. درقت الحياة العقلية في العصر العباسي برقي القصيدة العربية وبرقي الشعر بصفة عامة كيف لا والكتب المترجمة لعبت دورها في إثراء الفكر وتنميته في هذا العصر ، ناهيك عن مختلف الوسائل والطرق التي كانت لأولي الفضل من الشعراء والكتاب والمترجمين في نقل علوم الفرس والهنود واليونان من حوارات مع العلماء وأصحاب الملل والنحل وترجمة وغيرها ، كذلك ظهرت فئت تدعى بالمعتزلة ولها الفضل في طبع الشعر بطابع جديد عالجوا من خلاله مشاكل عصرهم من جبر واختيار وفكرة تولد ، لا أنسى كذلك أن شغف الشعراء وبعض الحكماء والعلماء العباسيين بحضارة الفرس والهنود واليونان وثقافاتهم جعلهم ينقلونها ويترجمونها من علوم طبائع عند الهنود ، ومن علم فلك وفلسفة ومنطق عند اليونان وشتى الحكم والوصايا في الصداقة والمشورة عند الفرس ومن أشهر ما ترجم عن الفرس : كتاب كليلة ودمنة والأدب الصغير والكبير . كل هذا وذاك أدى إلى ازدهار الحياة العقلية في هذا العصر العباسي ازدهارا ملحوظا من أشعار شعرائهم وقصائدهم : أبو نواس ، أبو العتاهية ، بشار بن برد .... ومنهم كذلك من ألف في المنطق وغيرها.
اكتشاف معطيات النص
- روافد الحياة العقلية في العصر العباسي الأول هي الترجمة ، والمحاورات والمناظرات
- لم يكن الشاعر العباسي بمنأى عن هذه الحركة العقلية
- فقد استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من جميع أنواع المعرفة وبخاصة الهندية والفارسية واليونانية
- أثرت ثقافات الأمم غير العربية في القصيدة العربية تأثيرا قويا ، فكان الشاعر ينظم قصيدته فيضمّنها علوما ومعارف اكتشفها غير العرب
إن تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية في العصر العباسي سببه الانفتاح على الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاييسه ، بحثا عن حقائق الأشياء واستنباط دقائقها من قبل أصحاب الملل والنحل
- أصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب الدينية والعقائدية التي اختلفت نظرتها إلى تعاليم الدين الاسلامي ، وانتشرت في العصر العباسي
- أثر كتابا الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع في الشعر العربي ، إذ نجد كثيرا من الشعراء العرب في تلك الفترة يفردون قطعة طويلة في قصيدتهم من تجارب الفرس وحكهم ووصاياهم وآداب سلكوهم التي تحدث عنها الكتابان
-المعتزلة هي فرقة كلامية (أي تعتمد علم الكلام) ، تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال ، تميزت بتقديم العقل على النقل ، وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع فرقها ، من أسمائها القدرية والوعيدية والعدلية ، سموا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق
- استمد المعتزلة ثقافتهم من العلوم العقلية خاصة الفلسفة اليونانية
مناقشة معطيات النص
ـ الأسباب التي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية هو رقيها رقيا بعيدا , وما كانوا يجدون في ذلك من لذة عقلية .
ـ من الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي بشار بن برد , وأبو نواس , و أبو العتاهية , وبشر بن المعتمر
ـ مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة اليونانية
ـ تأثر أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطبائع لأن الهند نزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا ...
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حــار
وكان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر والشعراء أشد , و لا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق مقاييسه
مناقشة المعطيات
ـ هل هذه الآثار سلبية أم إيجابية ؟ أبد رأيك فيها .
الاستخلاص والتسجيل
ـ ما سبب رقي الحياة وازدهارها ؟
ـ كيف كان أثره في الشعر بصفة خاصة , وعلى المجتمع بصفة عامة ؟
ـ اذكر بعض الأمم التي أثرت هذا الجانب
الإجابة
ـ هذه الآثار كانت إيجابية , لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزهر إلا إذا تأثرت بغيرها .
ـ رقت الحياة العقلية في هذا العصر نتيجة الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان , كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء .
ـ كان أثر هذا الرقي واضحا في الشعر حيث كان من الشعراء من ألف في المنطق حتى يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله .وهكذا استكشفوا لأنفسهم عالمهم " العقل " واشتقوا لهم آراء جديدة يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه . وانقسم المجتمع بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك .
ـ الأمم التي أثرت هذا الجانب هي الأمة الهندية والفارسية واليونانية
اللغة العربية
تحضير النص التواصلي : أثر النزعة العقلية في القصيدة العربية " د/ ضيف شوفي " .
تمهيد :
ـ مَا عنوان قصيدة بشار الَّتِي درستها ؟
ـ النزعة العقلية فِي الشعر
ـ ماذا يَعْنِي هَذَا ؟
ـ يَعْنِي استخدام العقل فِي الشعر
2) تحضير نص النزعة العقلية فِي القصيدة العربية – أكتشف معطيات النص
ـ مَا روافد الحياة العقلية فِي العصر العباسي الأولـ روافد الحياة العقلية فِي العصر العباسي الأول هِيَ : الكتب الكثيرة الَّتِي ترجمت عَنْ الهنود والفرس واليونان , كَمَا هيأت لَهُ المحاورات والمناظرات بَيْنَ أصحاب الملل والنحل والأهواء
ـ هل كَانَ الشاعر العباسي بمنأى عَنْ هَذِهِ الحركةالعقلية ؟
ـ من أَيْنَ استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم ؟
ـ استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من لقاء العلماء وسؤالهم و من الكتب المترجمة
ـ مَا أثر ثقافات الأمم غير العربية فِي القصيدة العربية ؟
ـ تحولت ثقافات الأمم غير العربية إِلَى غذاء شعري للقصيدة العربية
ـ علل تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية فِي تِلْكَ الفترة
ـ تأثرت القصيدة العربية بالحركة العقلية فِي تِلْكَ الفترة لِأَنَّ الشعراء كانوا يطالعون ثقافات الأمم , وَكَانَ مِنْهُمْ من ألف فِي المنطق .
ـ مَا المقصود بأصحاب الملل والنحل ؟
ـ المقصود بأصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب والأديان والعقائد .
ـ مَا أثر كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع فِي الأدب العربي ؟
ـ تأثر الشعراء بِمَا نقله ابن المقفع من تجارب الفرس وحمكهم ووصاياهم فِي الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة .
ـ المعتزلة : هم فرقة إسلامية فلسفية كَانَت تحاور أصحاب الملل والنحل فِي المساجد , واشتقوا لَهُمْ آراء يدعمها العقل .
وَقَد استمدوا ثقافتهم من كل مَا ترجم عَنْ الهنود والفرس واليونان .
3) تحضير نص النزعة العقلية فِي القصيدة العربية – أناقش معطيات النص
ـ مَا الأسباب الَّتِي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية؟
ـ الأسباب الَّتِي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية هُوَ رقيها رقيا بَعِيدًا , وما كانوا يجدون فِي ذَلِكَ من لذة عقلية.
_اذكر بعض الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي .
_ من الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي بشار بن برد ، و أبو نواس، و أبو العتاهية ، و بشر بن المعتمر .
_ما مصدر المنطق عند العرب ؟
_ مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة اليونانية .
_ بين دور الأمم غير العربية في إثراء الحياة العقلية .
_ تأثر أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطلائع لأن الهند نزعم ان الشيء اذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا ...
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج برد حار .
و كان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر و الشعراء أشد ، و لا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر و الشعراء أعمق بما فتحت امامهم من أبواب الفكر الفلسفي و أبواب المنطق و مقاييسه .
_ هل هذه آثار سلبية أم إيجابية ؟ أبد رأيك فيها .
هذه الآثار كانت ايجابية ، لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزهر إلا إذا تأثرت بغيرها .
الخلاصة:. درقت الحياة العقلية في العصر العباسي برقي القصيدة العربية وبرقي الشعر بصفة عامة كيف لا والكتب المترجمة لعبت دورها في إثراء الفكر وتنميته في هذا العصر ، ناهيك عن مختلف الوسائل والطرق التي كانت لأولي الفضل من الشعراء والكتاب والمترجمين في نقل علوم الفرس والهنود واليونان من حوارات مع العلماء وأصحاب الملل والنحل وترجمة وغيرها ، كذلك ظهرت فئت تدعى بالمعتزلة ولها الفضل في طبع الشعر بطابع جديد عالجوا من خلاله مشاكل عصرهم من جبر واختيار وفكرة تولد ، لا أنسى كذلك أن شغف الشعراء وبعض الحكماء والعلماء العباسيين بحضارة الفرس والهنود واليونان وثقافاتهم جعلهم ينقلونها ويترجمونها من علوم طبائع عند الهنود ، ومن علم فلك وفلسفة ومنطق عند اليونان وشتى الحكم والوصايا في الصداقة والمشورة عند الفرس ومن أشهر ما ترجم عن الفرس : كتاب كليلة ودمنة والأدب الصغير والكبير . كل هذا وذاك أدى إلى ازدهار الحياة العقلية في هذا العصر العباسي ازدهارا ملحوظا من أشعار شعرائهم وقصائدهم : أبو نواس ، أبو العتاهية ، بشار بن برد .... ومنهم كذلك من ألف في المنطق وغيرها.
اكتشاف معطيات النص
- روافد الحياة العقلية في العصر العباسي الأول هي الترجمة ، والمحاورات والمناظرات
- لم يكن الشاعر العباسي بمنأى عن هذه الحركة العقلية
- فقد استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من جميع أنواع المعرفة وبخاصة الهندية والفارسية واليونانية
- أثرت ثقافات الأمم غير العربية في القصيدة العربية تأثيرا قويا ، فكان الشاعر ينظم قصيدته فيضمّنها علوما ومعارف اكتشفها غير العرب
إن تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية في العصر العباسي سببه الانفتاح على الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاييسه ، بحثا عن حقائق الأشياء واستنباط دقائقها من قبل أصحاب الملل والنحل
- أصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب الدينية والعقائدية التي اختلفت نظرتها إلى تعاليم الدين الاسلامي ، وانتشرت في العصر العباسي
- أثر كتابا الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع في الشعر العربي ، إذ نجد كثيرا من الشعراء العرب في تلك الفترة يفردون قطعة طويلة في قصيدتهم من تجارب الفرس وحكهم ووصاياهم وآداب سلكوهم التي تحدث عنها الكتابان
-المعتزلة هي فرقة كلامية (أي تعتمد علم الكلام) ، تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال ، تميزت بتقديم العقل على النقل ، وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسما مشتركا بين جميع فرقها ، من أسمائها القدرية والوعيدية والعدلية ، سموا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق
- استمد المعتزلة ثقافتهم من العلوم العقلية خاصة الفلسفة اليونانية
مناقشة معطيات النص
ـ الأسباب التي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية هو رقيها رقيا بعيدا , وما كانوا يجدون في ذلك من لذة عقلية .
ـ من الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي بشار بن برد , وأبو نواس , و أبو العتاهية , وبشر بن المعتمر
ـ مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة اليونانية
ـ تأثر أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطبائع لأن الهند نزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا ...
لا يعجب السامعون من صفتي كذلك الثلج بارد حــار
وكان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر والشعراء أشد , و لا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق مقاييسه
مناقشة المعطيات
ـ هل هذه الآثار سلبية أم إيجابية ؟ أبد رأيك فيها .
الاستخلاص والتسجيل
ـ ما سبب رقي الحياة وازدهارها ؟
ـ كيف كان أثره في الشعر بصفة خاصة , وعلى المجتمع بصفة عامة ؟
ـ اذكر بعض الأمم التي أثرت هذا الجانب
الإجابة
ـ هذه الآثار كانت إيجابية , لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزهر إلا إذا تأثرت بغيرها .
ـ رقت الحياة العقلية في هذا العصر نتيجة الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان , كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء .
ـ كان أثر هذا الرقي واضحا في الشعر حيث كان من الشعراء من ألف في المنطق حتى يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله .وهكذا استكشفوا لأنفسهم عالمهم " العقل " واشتقوا لهم آراء جديدة يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه . وانقسم المجتمع بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك .
ـ الأمم التي أثرت هذا الجانب هي الأمة الهندية والفارسية واليونانية