عيد ميلاد سعيد للمتألق رؤوف (فتى من الغد)

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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وصلني خبر في الموضوع التالي:LOL:
واش واحد ما تفكرني اليوم
لم ننساك و الحمد لله انك ذكرتنا باش نحتافلو معك

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عيد ميلا سعيد

اتمنى لك مسيرة موفقة في دراستك و في حياتك
و ان شاء الله تفرح والديك و بما انك الان تقضي عطلتك في مكان جميل
ارفق لنا صورة او اثنين في هذا الموضوع

عيد ميلاد سعيد و ان شاء الله عمر مديد
 
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