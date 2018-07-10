عيد ميلاد سعيد للمتألق رؤوف (فتى من الغد)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
وصلني خبر في الموضوع التالي
واش واحد ما تفكرني اليوم
لم ننساك و الحمد لله انك ذكرتنا باش نحتافلو معك
عيد ميلا سعيد
اتمنى لك مسيرة موفقة في دراستك و في حياتك
و ان شاء الله تفرح والديك و بما انك الان تقضي عطلتك في مكان جميل
ارفق لنا صورة او اثنين في هذا الموضوع
عيد ميلاد سعيد و ان شاء الله عمر مديد
واش واحد ما تفكرني اليوم
لم ننساك و الحمد لله انك ذكرتنا باش نحتافلو معك
عيد ميلا سعيد
اتمنى لك مسيرة موفقة في دراستك و في حياتك
و ان شاء الله تفرح والديك و بما انك الان تقضي عطلتك في مكان جميل
ارفق لنا صورة او اثنين في هذا الموضوع
عيد ميلاد سعيد و ان شاء الله عمر مديد