عيد ميلاد سعيد للمتألق رؤوف (فتى من الغد)

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لم ننساك و الحمد لله انك ذكرتنا باش نحتافلو معك

عيد ميلا سعيد

اتمنى لك مسيرة موفقة في دراستك و في حياتك

و ان شاء الله تفرح والديك و بما انك الان تقضي عطلتك في مكان جميل

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عيد ميلاد سعيد و ان شاء الله عمر مديد