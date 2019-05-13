عيد ميلاد سعيد للاخ عبد الرؤوف

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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طاقم المشرفين
السلام عليكم ورحمة الله
وانا اتصفح عمود اعياد الميلاد لأعضاء اللمة
شد انتباهي عيد ميلاد عضو من الأعضاء النشطين في المدة الاخيرة في اللمة
رغم انه انضم حديثا للمنتدى
الا انه من انشط الأعضاء
انه العضو
@عبدالرؤوف
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد في طاعة الله ورسوله
اتمنى لك حياة طيبة
جعل الله القرآن منهاجك ورضوانه مرادك
والجنة داري ودارك
طيب الله ايامك واسعد قلبك
وانا اتصفح عمود اعياد الميلاد لأعضاء اللمة
شد انتباهي عيد ميلاد عضو من الأعضاء النشطين في المدة الاخيرة في اللمة
رغم انه انضم حديثا للمنتدى
الا انه من انشط الأعضاء
انه العضو
@عبدالرؤوف
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد في طاعة الله ورسوله
اتمنى لك حياة طيبة
جعل الله القرآن منهاجك ورضوانه مرادك
والجنة داري ودارك
طيب الله ايامك واسعد قلبك