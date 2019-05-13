عيد ميلاد سعيد للاخ عبد الرؤوف

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,217
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله

وانا اتصفح عمود اعياد الميلاد لأعضاء اللمة
شد انتباهي عيد ميلاد عضو من الأعضاء النشطين في المدة الاخيرة في اللمة
رغم انه انضم حديثا للمنتدى
الا انه من انشط الأعضاء
انه العضو
106582
@عبدالرؤوف

عيد ميلاد سعيد وعمر مديد في طاعة الله ورسوله
اتمنى لك حياة طيبة
جعل الله القرآن منهاجك ورضوانه مرادك
والجنة داري ودارك
طيب الله ايامك واسعد قلبك
106646
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top