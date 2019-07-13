حاتم7 وhamza usma عيد ميلاد سعيد

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,825
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم وانا اتجول بين اركان اللمة
وبالضبط في صفحة اعياد الميلاد
لفت انتباهي عيد ميلاد عضوين من أعضاء اللمة الأعزاء

الاخ @حاتم07
109397

والاخ @HAMZA USMA
109398

هم من أعضاء اللمة القدامى والنشطين
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد
كل عام وانتم بخير
دمتم ودامت سعادتكم
جعل الله كل ايامكم خير وبركة
اسعد الله قلوبكم وانار طريقكم
جعل الله القرآن ربيع عمركم
ورزقكم من فضله

109399
 

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