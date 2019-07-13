حاتم7 وhamza usma عيد ميلاد سعيد

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,825
- النقاط
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
اليوم وانا اتجول بين اركان اللمة
وبالضبط في صفحة اعياد الميلاد
لفت انتباهي عيد ميلاد عضوين من أعضاء اللمة الأعزاء
الاخ @حاتم07
والاخ @HAMZA USMA
هم من أعضاء اللمة القدامى والنشطين
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد
كل عام وانتم بخير
دمتم ودامت سعادتكم
جعل الله كل ايامكم خير وبركة
اسعد الله قلوبكم وانار طريقكم
جعل الله القرآن ربيع عمركم
ورزقكم من فضله
اليوم وانا اتجول بين اركان اللمة
وبالضبط في صفحة اعياد الميلاد
لفت انتباهي عيد ميلاد عضوين من أعضاء اللمة الأعزاء
الاخ @حاتم07
والاخ @HAMZA USMA
هم من أعضاء اللمة القدامى والنشطين
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد
كل عام وانتم بخير
دمتم ودامت سعادتكم
جعل الله كل ايامكم خير وبركة
اسعد الله قلوبكم وانار طريقكم
جعل الله القرآن ربيع عمركم
ورزقكم من فضله
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