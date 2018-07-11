نصيحة للطلاب كيفية التخلص من القلق أثناء انتظار النتيجة؟

هناك نصائح وارشادات يجب أن يتبعها الطلاب للتغلب عليه انتظار للنتيجة :-



- لا تقوم بمراجعة الامتحان مع أصدقائك ولا بالإجابات التي اجبت بها معهم فلن يزيدك ذلك سوى قلق واضطراب وأنت لا تعرف قد تكون إجابتك هي الأصح أو قد يكون هناك اكثر من طريقة لحل أي سؤال ولذلك إن مراجعة الامتحان مع الزملاء لن تفيدك في شيء ولن تغير شيء.



إن القلق والتوتر الذي يصاحبك أثناء انتظار النتيجة لن يفيدك مطلقا في أي شيء ولن يكون عاملا لحصولك على درجات أعلى وأكبر ولذلك فهذا القلق سوف يضر بصحتك فقط ولن تجني منه أي نتيجة أخرى غير ذلك.



تذكر المواد التي قمت بالإجابة بها جيدا والأسئلة التي قمت بإجابتها بشكل متقن وصحيح فسو يقلل ذلك من توترك وقلقك.



توقف عن حساب الدرجات التي سوف تحصل عليها في أي مادة، للمصحح اعتبارات أخرى تجهلها أنت ولن تكون الدرجة التي ستعطيها لنفسك هي الدرجة التي ستحصل عليها.



ركز على كيفية الاستمتاع بالأجازة قبل أن تفكر في النتيجة والقلق والتوتر من انتظارك لها.



حاول أن تشغل نفسك وتندمج في بعض الأنشطة أثناء يومك حتى تنسى قلقك وتوترك ولا يكون لديك وقت بذلك للتفكير في النتيجة.



يجب أن تعرف جيدا أنه وإن كانت النتيجة ليست كما تريد فإن هذا لن يكون نهاية المطاف وأنه سوف يكون لديك البدائل والأفكار التي ترتب وتنظم بها حياتك ومستقبلك جيدا.



حاول أن تحصل على قسطا من الراحة والاسترخاء الذهني حتى لا يسيطر القلق والتوتر عليك ويضر بصحتك.