فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التخلص من إدمان الهواتف الذكية
علامات إدمان الهواتف الذكية
- قضاء الكثير من الوقت على هاتفك الذكي
- عدم القدرة على التحكم في استخدامك للهاتف الذكي
- الشعور بالقلق أو الانزعاج عندما لا يكون لديك هاتفك الذكي معك
- تفضيل استخدام هاتفك الذكي على الأنشطة الأخرى، مثل التواصل مع الآخرين أو ممارسة الرياضة
عائلة تجلس معًا، لكن كل شخص يستخدم هاتفه الذكي
- مشاكل في العلاقات
- مشاكل في العمل أو المدرسة
- مشاكل في النوم
- مشاكل في الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب
- حدد أهدافًا واقعية
- حدد المحفزات التي تدفعك إلى استخدام هاتفك الذكي
- ابحث عن بدائل
- احصل على الدعم
- ضع هاتفك الذكي بعيدًا عنك عندما تكون في العمل أو المدرسة أو في اجتماعات
- استخدم وضع عدم الإزعاج عندما تحتاج إلى التركيز
- قم بتعطيل الإشعارات من التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا
- حدد وقتًا معينًا كل يوم تستخدم فيه هاتفك الذكي للترفيه
- حاول ممارسة الامتناع عن استخدام هاتفك الذكي تمامًا لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا
التخلص من إدمان الهواتف الذكية ليس أمرًا سهلاً، ولكنه ممكن. من خلال تحديد أهداف واقعية، ووضع استراتيجيات للتغلب على المحفزات، والحصول على الدعم، يمكنك التغلب على هذا الإدمان والتمتع بحياة أكثر صحة وسعادة.