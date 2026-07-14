النهائي المبكر في كأس العالم 2026! إسبانيا 🇫🇷🆚🇪🇸 فرنسا 🔥 الليلة

في نفس الموضوع سننقل لكم بإذن الله أحداث المباراة فكونوا في الموعد ...

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في نصف النهائي، في لقاء يراه كثيرون نهائيًا مبكرًا بالنظر إلى المستوى الكبير الذي قدمه الطرفان منذ بداية البطولة.كل الطرق تؤدي إلى هذه المواجهة... فرنسا وإسبانيا، أقوىمنتخبين في البطولة حتى الآن، يتصارعان على بطاقة العبورإلى النهائي في مباراة قد تكون الأجمل في المونديال.فرنسا تدخل اللقاء وهي المرشح الأول للقب بعد عروض قوية جدًا. أقصت السويد بثلاثية، ثم تجاوزت باراغواي بصعوبة، قبل أن تفرض سيطرتها الكاملة على المغرب في ربع النهائي. يعتمد ديدييه ديشامب على السرعة الهجومية واللعب المباشر، مع تألق استثنائي من كيليان مبابي وأوليسي.إسبانيا المنتخب الأكثر توازنًا في البطولة. 5 مباريات... 5 انتصارات... وشباك بهدف وحيد حتى الآن. أقصت النمسا، ثم البرتغال بهدف قاتل، وبعدها بلجيكا بثنائية، مؤكدة أنها تعرف كيف تحسم المباريات الكبيرة. أسلوبها قائم على الاستحواذ، الصبر، والتحرك الجماعي حتى إيجاد الثغرة.في هذه المباراةسرعة مبابي وديمبيلي أمام التنظيم الدفاعي الإسباني.قدرة إسبانيا على فرض الاستحواذ وإيقاعها المعتاد.معركة خط الوسط ستكون مفتاح التأهل.الحراس والتفاصيل الصغيرة قد تحسم اللقاء.طريق المنتخبين إلى نصف النهائيفرنساالسويد (3-0)باراغواي (1-0)المغرب (2-0)إسبانياالنمسا (3-0)البرتغال (1-0)بلجيكا (2-1)مباراة بين أفضل هجوم في البطولة، وأحد أقوى خطوط الدفاع، وبين مدرستين مختلفتين تمامًا في كرة القدم.توقعي: مباراة متقاربة جدًا، وقد تمتد إلى الأشواط الإضافية، لكن التفاصيل الفردية قد تمنح فرنسا أفضلية بسيطة. ومع ذلك، إذا فرضت إسبانيا استحواذها المعتاد، فكل شيء يبقى ممكنًا.من تتوقع أن يحجز أول مقاعد نهائي كأس العالم 2026؟أم