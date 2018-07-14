عرض بيع 150 أورو بايسيرا مقابل بريد الجزائر

بيانات المعاملة المالية
البائع
TH3 Algerian
المبلغ
150 ( EUR )
سعر البيع
222 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
TH3 Algerian

TH3 Algerian

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
31
الإعجابات
6
النقاط
3
الإقامة
Batna
#1
السلام عليكم
متوفر عندي 150 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
870
الإعجابات
2,213
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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