قدور وبدور سلسلة عيش تشوف

البدر المشرق
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السلام عليكم
كيف الحال والاحوال
ان شاء الله دائما بخير
مرحبا بيكم في سلسلة عيش تشوف
هذه السلسلة دائما نفكر باش نحطها بصح كتني تفنيين مي اليوم زارني شوية نشاط وان شاء نكمل باقي المواضيع
اول موضوع رح يكون بعنوان بدور وقدور
خلونا نبداو ببدور معرفتش اسكو الزمان لي راه يتبدل ولا الناس لي راهي تتبهلل
تلاقى الشيرة خارجة من دارهم دايرة كيلو فرينة وحاسبة روحها راهي شابة يا يما لحنينة:-[
وزيد دايرة هذا صفر وهذا حمر وزايدة معاهم لخضر كي شغل جنينة
ولا زواق تاع طمينة مي مشكيتش اذا بنينة(╯﹏╰）
حنا نقولو غير الله يهديك
زيد حتى داك القش ميليقش بيك
هذا سوال مقطع
اسكو كلاهلك الضبع ╭(╯^╰)╮
وهاذي غوبة ميني ديفوا نحسبك نسيتي سروالك تامنيني(*^__^*) 嘻嘻……
ولا تخرجي كاسية عارية
كي شغل رانا في الجاهلية
حتى حجاب ولا لامود
ولينا نمشو غير بالتيلي كومود
ولا دير الحجاب غير باسكو شعرها ماشي شباب
ونهار لي تكوافيه ضل واقفه قدام البابB-)
ودرك نديرو دومي تور
ونرجعو لسي قدور;-)
بكري كان عنده هيبة وشخصية كي الغول
ودرك ولا غير كيما بدور
يقابل المراية بالسوايع وكي يخرج يكتلك بالخلايع=-O
هذا شعر مكوافي بكري كان الراجل راجل وكان يتمشى حافي
وهذا منgوش وسلسلة ياك راكم عارفين غير منgولش:-X
ودرك يا حسراه على الرجلة ولينا منفرقوش بين الشير والشيرة
ويا حسراه على الحشمة يلبس شورط وقدام الناس يدور
ويا حسراه على الحرمة بكري لمراة مكانتش تخرج غير رجلها على رجل راجلها
ودرك هو لي يطيب لفطور وهي برا مع صحباتها دور
اسكو الزمان لي راه يتبدلولا الناس لي راها تتبهلل@_@
كيف الحال والاحوال
ان شاء الله دائما بخير
مرحبا بيكم في سلسلة عيش تشوف
هذه السلسلة دائما نفكر باش نحطها بصح كتني تفنيين مي اليوم زارني شوية نشاط وان شاء نكمل باقي المواضيع
اول موضوع رح يكون بعنوان بدور وقدور
خلونا نبداو ببدور معرفتش اسكو الزمان لي راه يتبدل ولا الناس لي راهي تتبهلل
تلاقى الشيرة خارجة من دارهم دايرة كيلو فرينة وحاسبة روحها راهي شابة يا يما لحنينة:-[
وزيد دايرة هذا صفر وهذا حمر وزايدة معاهم لخضر كي شغل جنينة
ولا زواق تاع طمينة مي مشكيتش اذا بنينة(╯﹏╰）
حنا نقولو غير الله يهديك
زيد حتى داك القش ميليقش بيك
هذا سوال مقطع
اسكو كلاهلك الضبع ╭(╯^╰)╮
وهاذي غوبة ميني ديفوا نحسبك نسيتي سروالك تامنيني(*^__^*) 嘻嘻……
ولا تخرجي كاسية عارية
كي شغل رانا في الجاهلية
حتى حجاب ولا لامود
ولينا نمشو غير بالتيلي كومود
ولا دير الحجاب غير باسكو شعرها ماشي شباب
ونهار لي تكوافيه ضل واقفه قدام البابB-)
ودرك نديرو دومي تور
ونرجعو لسي قدور;-)
بكري كان عنده هيبة وشخصية كي الغول
ودرك ولا غير كيما بدور
يقابل المراية بالسوايع وكي يخرج يكتلك بالخلايع=-O
هذا شعر مكوافي بكري كان الراجل راجل وكان يتمشى حافي
وهذا منgوش وسلسلة ياك راكم عارفين غير منgولش:-X
ودرك يا حسراه على الرجلة ولينا منفرقوش بين الشير والشيرة
ويا حسراه على الحشمة يلبس شورط وقدام الناس يدور
ويا حسراه على الحرمة بكري لمراة مكانتش تخرج غير رجلها على رجل راجلها
ودرك هو لي يطيب لفطور وهي برا مع صحباتها دور
اسكو الزمان لي راه يتبدلولا الناس لي راها تتبهلل@_@
علبالي بلي ماشي gاع الناس كيفكيف صوا نساء ولا رجال
مزال باقي الخير في بلادنا وخير دليل اعضاء اللمة مرات نقرى في المواضيع نحس كو مزال باقي الناس العاقله الراشدةبصح انا حكيت على الظاهرة لي راهي منتشرة في المجتمع
واش رايكم في بدور وعمايلها
وسي قدور وفعايله
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