الحيلة والنية "سلسلة عيش تشوف '2

ههههههههه عجبني بزاف الموضوع

هي في الصح دروك مول النية و لا خاسر في الدنيا مي عند ربي رابح

دونك تقعد بنيتك خير مي ماشي تفضحها لازم الواحد يكون عارف

كيف يتعامل مع المواقف

بارك الله فيك

استمتعت بقراءة موضوعك حفظك اختي

ان شاء الله في موعد آخر ^~°