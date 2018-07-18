الحيلة والنية "سلسلة عيش تشوف '2

البدر المشرق
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السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
اهلاا وسهلاا بكم معنا في برنامج عيش تشوف
نشكر كل المتابعين والمتابعات
نتمنى لكم حسن المتابعة
يادرى تجي عليا مقدمة برامج احم احم
هذا ثاني موضوع في سلسلة عيش تشوف لي مشاهدش الحلقة الاولى يقدر يشوفها في الاعادة هههه
قدور وبدور سلسلة عيش تشوف
في هذا الزمان كثرت الحيلة والنية راها قليلة
تروح لكاش بيرو لغيسبونسابل يقولك عندي صوالح وليلي غدوة مي لبروبلام كي اليوم كي لبارح
بصح اذا كان من عندك راح يدي فايدة حاجتك تمتم تكون واجدة
بصح اذا كنت كي حالتي زوالي راح يجي الوقت لي تقول انا عييت وفقدت امالي
وحتى الخدمة في هذا الوقت ولات غير باش يدخلو الشهرية
وقليل لي راه يخدم بجدية
كي شغل راهم يخدمو غير بريكولاج
ليسونسيال باش ميقعدوش شوماج
اذا كنت استاذ ولاد الناس راهم في رقبتك امانة
ماشي تتمسخر بيهم ماراهمش في حضانة
واذا كنت طبيب مهمتك تعالج لي راه مريض
ماشي تعاملو كي شغل كائن غريب
ولا تحسب بلي الشفاء بيدك , ياك ربي هو الشافي
انت غير سبب , ربي سبحانو هو لي يعافي
واذا كنت مدير ولا مسؤول
ماشي تقعد في بيروك وتقلهم راني مشغول
ياك الشعب دار فيك الثقة
ووعدتهم باش تخدمهم وسنييت على ذيك الوثيقة
ولا نسيت كي حكمت الوظيفة
ولا دوك الوعود درتهم كي شغل كذبة خفيفة ولا نكتى ظريفة
واذا كنت مير
ماشي من قبل تقول ندير وندير
وكي تحكم الكرسي .... غير خلي لغطا فوق لبير
انا مرانيش نحاسب فيكم
كيفي كيفكم
بصح لازم مرة على مرة نذكرو بعضانا وربي يهدينا ويهديكم
الى هنا مشاهدينا الاعزاء ينتهي لقاءنا بكم
وتنتهي حلقتنا لنهار اليوم
على امل اللقاء في موعد اخر
مع موضوع اخر
دمتم برعاية الله وحفظه
علبالي راكم تصفقوا خلاص بزاف عليا ربي يحفظكم هههه (تبا لتواضعي ههه)
وانتم اعضاء اللمة واش رايكم في موضوع النية والحيلة
اسكو صح الانسان ملازمش يخدم بنيته بحكم مول النية هو الخاسر
ولازم يتحايل باش يكسب خبزتوا مالgري يضر الناس
ولا لازم يخدم بنية ويكسب قوت حلال وكي يجي يحط راسه فوق لمخدة يرgد وهو مرتاح
ملاحظة
علبالي بلي اللهجة مخلطة مرة دزيرية مرة وهرانية علبالي كوكتال
منيش عارفة كي نجي نكتب تعجبني اللهجة الدزيرية.. ياخو ههههه
المرة الجاية ان شاء الله يكون الموضوع بلهجتي الوهرانية
في امان الله
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