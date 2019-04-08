الطيرة أو التطيّر عند الجزايري

السلام عليكم

خاوتي خياتي كي عشيتوا ياخي لاباس راكم ملاح

الميهوووم بلا مانطول بغيت نهدر على حاجة كامل تعرفوها

ونتمنى موضوعي مايكونش معاود هدروا عليه من قبل ولا

الخوف من العين بإتباع طقوس غريبة، التشاؤم من أشخاص وحيوانات كالغراب وولا القط الأسود، أو التفاؤل بأخرى، منع الخياطة ليلة الخميس إلى الجمعة، وعادات أخرى كثيرة كلها ترتبط بالتطير أو “الطيرة”، فيتصادف أن نجد جمل كثيرة تتردد على ألسنة الجزائريين “على من صبحت، كلاني السلام”، خذاوني بالعين، يا لطيف شفت قط أسود، ربحت عليك…”

وغيرها من العبارات التي تبعد الجزائريين سواء عن قصد باعتقادهم الحقيقي أو دون وعي عن ربط ما يحدث لهم بقضاء الله وقدره لتدخلهم إلى عالم التطيّر

صايي عرفتو واش راني نقول اليوم راح نهدرو على على الطيرة والخرافات لي لصقوها فينا من بكري لدروك مازالها

اذا الطيرة و التطير في مفهومي هي ان لم تفعل كدا و كدا سيحدث لك كدا و كدا.

و جعل النحس في شيء ما و العكس صحيح. هو الايمان بفعالية شيء ما و الايمان به حتى درجة الشرك

و عموما انا شخصيا رايي هو نوع من انواع الشرك.......اللهم عافنا يا رب................

دوك نحكيلكم صوالح يضحكوا صح مي ناس بكري كانت عندهم النية

هههه قولوا واش بغيتو شيباني شيخ ولد عزوج هههه

واه رباتني عزوج

مي فهموني اسكو نتوما تآمنوا بيهم ولا لا

واعطوني بعض الأمثلة في ولاياتكم