الطيرة أو التطيّر عند الجزايري

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
السلام عليكم
خاوتي خياتي كي عشيتوا ياخي لاباس راكم ملاح
الميهوووم بلا مانطول بغيت نهدر على حاجة كامل تعرفوها
ونتمنى موضوعي مايكونش معاود هدروا عليه من قبل ولا
الخوف من العين بإتباع طقوس غريبة، التشاؤم من أشخاص وحيوانات كالغراب وولا القط الأسود، أو التفاؤل بأخرى، منع الخياطة ليلة الخميس إلى الجمعة، وعادات أخرى كثيرة كلها ترتبط بالتطير أو “الطيرة”، فيتصادف أن نجد جمل كثيرة تتردد على ألسنة الجزائريين “على من صبحت، كلاني السلام”، خذاوني بالعين، يا لطيف شفت قط أسود، ربحت عليك…”
وغيرها من العبارات التي تبعد الجزائريين سواء عن قصد باعتقادهم الحقيقي أو دون وعي عن ربط ما يحدث لهم بقضاء الله وقدره لتدخلهم إلى عالم التطيّر
صايي عرفتو واش راني نقول اليوم راح نهدرو على على الطيرة والخرافات لي لصقوها فينا من بكري لدروك مازالها
اذا الطيرة و التطير في مفهومي هي ان لم تفعل كدا و كدا سيحدث لك كدا و كدا.
و جعل النحس في شيء ما و العكس صحيح. هو الايمان بفعالية شيء ما و الايمان به حتى درجة الشرك
و عموما انا شخصيا رايي هو نوع من انواع الشرك.......اللهم عافنا يا رب................
دوك نحكيلكم صوالح يضحكوا صح مي ناس بكري كانت عندهم النية
هههه قولوا واش بغيتو شيباني شيخ ولد عزوج هههه
واه رباتني عزوج
مي فهموني اسكو نتوما تآمنوا بيهم ولا لا
واعطوني بعض الأمثلة في ولاياتكم
اخطوني من الفتاوات رانا عارفين كامل واش يقول الدين فيهم
امالا رانا هنا نحكوا على موضوع اجتماعي خلونا في هاديك لومبيونس
منكم نستفيد وندو معلومات
الفتاة التي عنست لازم تشرب الحليب مباشرة بعد العروس لتتزوج بعدها مباشرة
وتكتب اسماء العازبات في صباطها باش تجرهم موراها ههههه
المراة النافسة ماتاكلش الجاج باش مايموتش رضيعها في 40 يوما.
«يدي راهي تاكل فيا ”
إذا كانت يدك اليمنى معنتها تخرج دراهم ، ويلا كانت يدك اليسرى معنتها راح دخل دراهم
رجلي نملت
معنتها راح تصب النو هههه
تلقى بليغة فوق بليغة
معنتها راح تحكم طريق طويلة ... راح تسافر لا محالة
ولي ياكل من القدرة
راح تصب في عرسه النو ههههه
رمش العين، حكة الحواجب، حكة السلام .. لكل واحدة تأويلها
“ياكلني السلام”، جملة شهيرة جدا معنتها راح نشوف انسان عزيز.
اما حكة الحواجب معنتها التمنشير والهدرة في الظهر راها دايرة حالة فينا هههههه
اذا كانت الحكة في الحاجب ليمن معنتها راهم يهدروا فيك غير بالشر والعكس صحيح
التنبؤ بالموت “خبر الموت” عند رمش العين بسرعة دون التحكم فيها ويقال راهي ترمش عيني، وهناك من يتنبأ بالموت عند حك الخدين.
بعض العايلات تربط المصائب لي تجيها معا خطبتهم للعروس أو بعد الزواج بهذه العروس الجديدة ويقولو عليها “وجه نحس” على على هاد الفاميليا مثلا يمرض ولا يموت أحد أفراد عايلة العريس ولا كاش اكسيدون لا قدر ربي ولا .ويقولوا عليه منحوس “ما عندوش الزهر” عند الطفل ولا الطفلة يلا ما كملش الزواج ولا المكتوب ماكتبش .
تعجبت كثيرا من غفلة الناس و جهلهم
الا يعلمون ان الله هو الخالق و المميت
هو الدي يقول للشيء كن فيكون.
هو الرازق و الباسط و القادر..........
اللهم اغفر لامهاتنا و المؤمنين و المؤمنات.
في الاخير اريد ان اقول لكم انني مررت بهده الامثلة كلها بعضها سمعتها منها ما رفضتها و بعضها اجبرت لفعلها
و دلك احتراما لمن اكبر مني و لكن في داخلي يقين يقول لا حول و لا قوة الا بالله.
اتمنى تشاركوني ردودكم و ارااكم و امثلة من ولاياتكم وكل واحد واش يشوف فيها
#جليلوس
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