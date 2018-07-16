لتحقيق السعادة الزوجية

الا ان تقبل كل طرف لنصفه الثاني والتفاهم معه بالالضافة الى ذلك الحب سيكونان بمثابة علاج مبدأي

في بعض الاحيان للتخفيف من حدتها

لتخطي اوبئة المشاكل على اختلافها، كما انه لابأس

ومما لا شك فيه بل ولا غنى عنه في أي مجال وهو

تحمل المسؤولية

فالللامبالات ستخلق جوا من النقص.... والزواج سلسلةاذا لم تبنى بثبات او نقصت احداى الحلقات