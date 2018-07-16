كن ايجابيا

في لندن قبل العملية بساعتين دخلت ممرضة تنسيق الأزهار الى غرفة المريض وبينما هي منهمكة في تنسيق الأزهار.. سألت المريض:

من طبيبك الذي سيجري لك العملية ؟

قال لها: جبسون.

فقالت له : وهل رضي أن يعمل لك العملية ؟

قال :طبعاً!

قالت له : معقول!!!

قال : لماذا؟

قالت : هذا الطبيب عمل عشرة آلاف عملية كلها ناجحه ، وليس لديه أي وقت ، كيف أعطاك موعد ؟

فقال لها : على كل حال أنا على موعد معه.

فقالت : ليس معقول إنه أفضل طبيب في العالم ..

بعد هذا الحوار دخل المريض غرفة العمليات وتكللت العملية بنجاح ، والآن المريض حي يرزق.

فيما بعد اتضح ان هذه الممرضة كانت أخصائية نفسية وليست ممرضة ، وظيفتها أن ترفع معنويات المرضى ولكن بشكل ذكي جداً

وهي تنسق الأزهار تسأل المريض من طبيبك...الخ

فيُسََر المريض أن هذا الطبيب أفضل طبيب في العالم ولا يوجد عنده ولا خطا طبي وترتفع معنوياته.

ثبت علمياً أنه كلما كانت معنوية المريض عالية زادت فرصة التغلب على المرض.

ليس فقط التغلب على الأمراض بل كل مشاكل الحياة تتأثر ايجابا وسلبا بمستوى الروح المعنوية

كن إيجابيا دائما