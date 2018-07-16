كن ايجابيا

مريم الباتول

مريم الباتول

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 جويلية 2018
المشاركات
4
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
algerie
الجنس
أنثى
#1
في لندن قبل العملية بساعتين دخلت ممرضة تنسيق الأزهار الى غرفة المريض وبينما هي منهمكة في تنسيق الأزهار.. سألت المريض:
من طبيبك الذي سيجري لك العملية ؟
قال لها: جبسون.
فقالت له : وهل رضي أن يعمل لك العملية ؟
قال :طبعاً!
قالت له : معقول!!!
قال : لماذا؟
قالت : هذا الطبيب عمل عشرة آلاف عملية كلها ناجحه ، وليس لديه أي وقت ، كيف أعطاك موعد ؟
فقال لها : على كل حال أنا على موعد معه.
فقالت : ليس معقول إنه أفضل طبيب في العالم ..
بعد هذا الحوار دخل المريض غرفة العمليات وتكللت العملية بنجاح ، والآن المريض حي يرزق.
فيما بعد اتضح ان هذه الممرضة كانت أخصائية نفسية وليست ممرضة ، وظيفتها أن ترفع معنويات المرضى ولكن بشكل ذكي جداً
وهي تنسق الأزهار تسأل المريض من طبيبك...الخ
فيُسََر المريض أن هذا الطبيب أفضل طبيب في العالم ولا يوجد عنده ولا خطا طبي وترتفع معنوياته.
ثبت علمياً أنه كلما كانت معنوية المريض عالية زادت فرصة التغلب على المرض.
ليس فقط التغلب على الأمراض بل كل مشاكل الحياة تتأثر ايجابا وسلبا بمستوى الروح المعنوية
كن إيجابيا دائما
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,512
الإعجابات
5,863
النقاط
1,161
الإقامة
غليزان
#2


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعك جميل جدا
بارك الله فيك
هم يعرفون كيف يتعاملون مع المرضى عكس الدول العربية إلا ما رحم ربي
وما فعلته الطبيبة يسمى بالتحفيز الذاتي وهو أسلوب استرخاء يستخدمه علماء النفس لرفع من معنويات المرضى
وشحن وتقوية مشاعرهم وأحاسيسهم الداخلية التي تقودهم إلى تحقيق أهدافهم أو تسهل عليهم القيام بها
وحتى التخفيف عليهم في حالة مرضهم لكي لا يشعرو بالوحدة ونقص
بل لكي يشعرو بالطمأنينة وراحة تامة في في العلاج وقبل الدخول بقيام عمليات جراحية
بارك الله فيك على الموضوع الجميل
ننتظر جديدك بـــ فارغ الصبر أختي
تحياتي


 
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