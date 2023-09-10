قصة الفقر ليس عيبا بقلمي

قصة الفقر ليس عيبفي هذه القرية البسيطة والتي تبعد عنالمدينة بألاف الامتارحيث يعيش أغلب سكانها في معانات شديدةبسبب الفقر الذي ينتشر فيها وكل هذا جعلهمأشخاصا بخلاء جدا وكل شخص همه الوحيدنفسه وعائلته البسيطة وكيفية توفير الماللاحضار متطلبات العائلةوبينما الكل نيام يجلس سالم صاحبالـ ١٢عاما بجوار أخته الصغيرة التي لمتتعدى السنة ويغير لها كمادات الرأسبسبب مرضها بحمى شديدة وهو لايعرف شيئاللأطفال اعلم انكم تتساءلون عن والدتهلكنه يتيم لايملك لا أما ولا أبا ولا عائلة حتىتوفي أهله منذ ثلاثة أشهر بسبب مرضلايعلمه أي شخص وبسبب فقرهم لم يستطيعواالذهاب للمدينة والعلاج من مرضهممر الوقت ببطئ شديد ولا يعلم كيف سيفعللا توجد مؤونة فالبيت قد انتهت كلهااي لايوجد طعام واخته مريضة وتحتاجالى الحليب والطعاماهالي القرية الكبار لم يجدوا طعامافما ادراك بفتى صغير لاحول له ولاقوة، وقف بعد تردد وقام بالخروجمن كوخهم الصغير متوجها الى بيتجيرانهم طرق الباب وانتظر خروجاحدهم، وكانت صاحبة البيت هيمن فتحت له الباب قال بأدبمساءك سعيد سيدتي إني أحتاج لبعضالحليب لاطعم أختي الصغيرةقالت بابتسامة حسننا ياصغيري سأحضرلك القليل من الحليب،ماهي إلا دقائقوعادت تحمل لي بعضة من الحليبعدت به فرحا لأختي كي أطعمها،لكن همي الوحيد هو من اين سأتيبالمال لكي أقوم بشراء الحليب والطعاملي ولها قد اعطتني السيدة الطيبة حليبالاختي لكن هذا لن يدوم، ##@$حتى ان عرف زوجهاسيطالبني بالنقود وانا لا املك شيئا منهاحتى إن أردت ان أعمل أختي ستضل عائقافي هذا فهي صغيرة لايمكن ان تبقى بمفردهافي البيت وكذا لايمكن ان أصطحبها معيلمكان العمل والادهى انه من الصعب أنأجد عملا في هذه القرية بمثل هذا الوضعالمزري الذي يحل بها لوكانت لي عائلةلما كان وضعي هكذا وسيكون أحسنلكني وحيد كان لدي والدان وقد تركانيوذهبا بنفس الوقت، وجلست وحيداإلا مع أختي الصغيرة التي لاتعلمأين مصيرها في هذه الدنيافقط علي ان أجد عملا وحلا سريعا والاسنموت جوعا على كل الاحوالانتهى اليوم سريعا فلم انتبه له كيف انتهىبهذه السرعة كان متعبا ليس لاني قمتبأعمال كثيرة ومتعبة لشخص بمثلعمري لكن التفكير في حالي يتعبوضعت رأسي على وسادتي لأنامبعض الوقت قبل أن تستيقض أختي★٭★في الصباح الباكر صحوت ثمأطعمت أختي ماتبقى من الحليبوخرجنا أنا وهي أحملها علىيداي سنتجول لعلي أجدعملا يشفع لحالنا★★★لقد تحسنتاليوم وأصبحت على مايرام وذهبت عنها الحُمى ، دخلت لأحدالدكاكين فطلبت من صاحبهعملا ،نظر لي وقال بترفع : ألمأجد ما أفعله في حياتي لكيأقوم بتوظيف طفل لدي هياإنصرف ياهذا ولا تعد لهنافخرجت حزينًا هذه أول تجربةوحدث هذا فما بالي بالمرات القادمةحاولت مع كل أصحاب الدكاكينالذين يعملون في هذه القريةولكن لاحياة لمن تنادي فكلهمأعادوا علي نفس الكلام الذيقاله لي الرجل الأولعدت إلى البيت خائبا حزيننا،عدت بلا عمل وبلا طعامأتعبت نفسي فقط لا غير ،لكني سأحاول وسأجد باذن الله★٭★لدي يومان وانا أقوم بالتجول فيالقرية ولم أجد عملا لكنقمت بخدمت أغنى سكانهذه القرية وقام بإعطائي أجراقدرت على شراء حليب وخبزبه ، نظرت لشاحنة البضائعتلك وراودتني أفضل فكرةفي حياتي على الإطلاق ، عدتإلى الببت بسرعة لعلي أنجحاليوم و يحصل لي ما أتمناه .★٭★في صباح اليوم التاليتسللت أشعت الشمسإلي وتمركزت في وجهيففتحت عيني ببطئ ونظرتحولي كان صاحب الشاحنةيناظرني قال بغضب من أنتمانظرت له نظرة بريئة وقلتنحن من القرية وأردت الحضورإلى المدينة والبحث عن عملمسكني من يدي وقال تعالأمامي وهيا نذهب أدخلنيإلى غرفة صغيرة وقال ستبقىمع هذه الصغيرة لحين عودتيإلى القرية وأعيدك إلى أهلكفقلت :ليس لدى أهل لقد ماتواقال بغضب إجلس وإسكت لا أريدسماع صوتكجلست في زاوية الغرفة مع أختيالصغيرة كنت أكلمها عن حالناالأن فقادتني ذاكرتي إلى يومأمس ليلاً ،فبعدما حل الليلكان الرجال ينزلون الشحنةالمتمثلة في بضائع مختلفة كالملابسوالمواد الغذائية وغيرها الموجهة للدكاكينانتظرت لحين أن انهوا انزال كل شيئففي هذا الوقت جاء صاحب الشاحنةاتصال وذهب يتكلم دون ان يغلقهافذهبت مسرعا وأنا أمسك اختيالصغيرة وركبت الشاحنة وماهي الادقائق وجاء أحدهم يغلق الشاحنةدون النظر لما فيها فكانت هناك ضلمةوانا كنت جالسا في الزاوية بحيثلايراني أحد الا اذا تمعن في النظرثم أخذني النوم الى حين ما رآنيالرجل عدت من شرودي وانا أسمعالباب تفتح كان ذاك الرجل ،نفسه وضع بجانبي خبزا وجبناوحليب ثم قال هذا غدائك ياهذاسأحضر لك الأكل في الوقتوستعود الى قريتك بعد 3أيام ،فقلت: شكرا لك ياعم .فعاد أدراجه وخرجأما أنا فابتسمت للفكرة التيخطرت ببالي يالي من ذكيههههه وجلست اتناول الغداءفأنا جائع جدا.بعد العشاء نمت نوما عميقاوعندما صحوت صباحاحملت أختي بين يدي وجلستخلف الباب مباشرة ،عندماسمعت صوت أحدهم قادم وقفتوهذا ماحدث فعندما فتحالباب لم يجد اي شخصوضع صينية الأكل على الارضبغضب دخل للحمام ثم عادللغرفة ونظر تحت السريرولم يجد هنا أي شخص خرجمسرعا ينادي ،من قام باخراج ذاكالفتى، قال الجميع لانعلم ياسيديفقال هيا الحقوا بي نبحث عنهاما انا فانتظرت لحين ذهب الجميعأخذت الطعام الذي على الصينيةفسأحتاج له وضعته في حقيبتيالصغيرة وخرحت هاربا ويافرحتيقد وصلت للمدينة وسأبحث عنعمل★*★بعدما خرجت من ذاك المكانجلست أمشي وأمشي إلىأن تعبت من المشي ،قطعتطريقا طويلا وهنا المكانجميل وسأبدأ بالبحث عنعمل في أحد هذه المحلاتنظرت أمامي فكان هناكمحل لبيع الزهور قلت في عقليوماعساي ان اجد عملا هنافهذا ليس بعمل يحتاج لمساعدينفبدأت ابحث في محلات آخرىدخلت كثيرا منها وتعبت ولكنكان كل هذا بلا جدوى ،دخلت كل المحلات يا إلهيلكن ليس هناك أحد يريدان أعمل عنده ، ثم تذكرتمحل الزهور فانطلقت نحوهلعلي أجد عنده عمل ،ما أن دخلت لعنده وطلبت منهعملا وافق بسرعة فصاحبالمحل سيدة جميلة وتبدوا غنيةجدا ،قالت لي :عملك ياصغيريهو ايصال الزهور للأماكنالتي سأرسلك لها وراتبك سيكونكبير باذن الله فقط كن مجتهدفي عملك ومخلصا لهقلت بإبتسامة :نعم سيدتي ، فقالتوهذه الصغيرة ماستفعل بها ، فقلت :سأخذها معي،ابتسمت وقالتستضل معي إذا وتأنسني قليلا،قلتفرحا شكرا لك كثيرا يا سيدتيهذا من طيبك .فابتسمت لي وقالت هيا عرفنيعنك وما احضرك الى هنافبدأت احكي لها قصتي وما جرىلي وقد تأثرت كثيرا بقصتيوقالت لي أنها لن تطردني منعملي وعندما سأكبر سيبقىالمحل لي كانت فرحتي كبيرةفهذه السيدة حنونة جدا وعطوفةأرسلتني الى عدة منازل اوصل لهاالأزهار الجميلة وعند المساء نبيتفي المحل ، مرت الايام هكذاواليوم لدي شهر منذ أز بدأت بالعملهنا جاءت السيدة فرحة اليوم كثيراوتعمل بنشاط وحيوية مر اليوم سريعاوعند المساء قالت لي بابتسامةسالم أتعلم شيئ إننا قد إتخذنا قرارأنا وزوجي وهو اننا سنتبناكماوسنربيكما انت واختك فما رأيك ؟قلت بدهشة: ماذا!!!قالت مثلما سمعت ما رأيك؟فقلت أجل أنا مواااافقيالي من محضووووظ بكيا سيدة نوراابتسمت وقالت من الأننادني أميقلت بابتسامة حسننا أميثم حضنتها وانا أبكي من الفرحفستحل مشاكلي ولن أضطرللعمل ، فالفقر ليس عيبا فلوكان عيبا لما تبنتني سيدةغنية وستتكفل بكل أموريالنهايةالبعض من خربشاتي