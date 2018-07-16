TH3 Algerian
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 36
- الإعجابات
- 7
- النقاط
- 3
- الإقامة
- Batna
متوفر 21 دولار بايبال مقابل بريد الجزائر فقط
المبلغ يباع كاملا
أرجوا التأكد من البيبال الخاص بك يستقبل المال
العمولة على الشاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المبلغ يباع كاملا
أرجوا التأكد من البيبال الخاص بك يستقبل المال
العمولة على الشاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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