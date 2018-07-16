عرض بيع 21دولار Paypal مقابل بريد الجزائر

بيانات المعاملة المالية
البائع
TH3 Algerian
المبلغ
21 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
TH3 Algerian

TH3 Algerian

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
36
الإعجابات
7
النقاط
3
الإقامة
Batna
#1
متوفر 21 دولار بايبال مقابل بريد الجزائر فقط

المبلغ يباع كاملا
أرجوا التأكد من البيبال الخاص بك يستقبل المال
العمولة على الشاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
902
الإعجابات
2,244
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم ... جمعة مباركة للجميع و تقبل اللهم منا و منكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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